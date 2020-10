Zulma Quiñónez, la primera árbitra sudamericana que estará a cargo del VAR: “Si una mujer se lo propone, va a llegar a donde quiera”

Zulma Quiñónez es internacional FIFA desde 2012

Desde enero de 2020 que la máxima división del fútbol paraguayo cuenta con la tecnología del VAR que sirve como aliada del árbitro en decisiones trascendentales y este viernes este “cuarto asistente” estará bajo el mando de una mujer por primera vez en la historia del fútbol sudamericano.

La elegida fue Zulma Quiñónez, quien desde 2008 forma parte del cuerpo de árbitros que están disponibles dentro de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y que ya había estado dentro de la cabina del VAR en otros encuentros, pero siempre en el rol de AVAR (asistente dentro del VAR). “Estoy con mucha expectativa”, comentó en diálogo con Infobae en la previa del partido: “Es una responsabilidad demasiado grande que los jefes de repente estén depositando en mí una confianza que yo no quiero defraudar”.

Quiñónez, quien apoyó la implementación del VAR en Paraguay y en todo el mundo, contó además que nunca se sintió discriminada dentro de una cancha de fútbol por su condición de mujer ante comentarios de futbolistas y aseguró que esto es porque ha habido un proceso que comenzó con las divisiones inferiores y que llevó tiempo hasta llegar a la primera categoría. De esta manera, los futbolistas se han acostumbrado a ser dirigidos en ocasiones por mujeres, motivo por el cual las tratan de igual manera que a los hombres que imparten justicia en los terrenos de juego. Aunque admitió que los aficionados aún tienen esa mirada machista.

“Si bien todavía es una novedad que una mujer sea la árbitra principal, los jugadores ya están acostumbrados, no escucho más palabras de discriminación, creo que hoy en día ya no existe eso. Siempre va a haber aficionados que todavía piensan que la mujer sirve nada mas que para la cocina, pero esa mentalidad creo que cambió bastante”.

Quiñónez será la encarada del VAR en el árbitro de Nacional ante Sol de América

Quiñónez aún no ha estado al frente de un partido del Torneo Apertura, pero sí lo ha hecho en duelos de categorías de ascenso o de la Copa Paraguay, por lo que sabe lo que es tener que tolerar a la afición: “Yo estoy en un ambiente en donde prácticamente la cultura es insultarle al árbitro, sea hombre o mujer. No me voy a poner a llorar porque de repente escuche un insulto, porque eso es así y es muy difícil de cambiar”.

Ella estará este viernes al frente del VAR y según explicó Pablo Silva, director del videoarbitraje en Paraguay, es por puro mérito: “Creo que las mujeres están haciendo un esfuerzo muy importante y están demostrando que tienen capacidad. Para nosotros, Zulma es una integrante más y seguramente su rendimiento va a marcar que hasta esté por encima de los demás”, y remarcó: “Ellas son parte del proyecto y queremos darles la posibilidad a todos, pero esta oportunidad se la ha ganado”.

Es que Quiñónez no es la única mujer dentro del equipo de jueces de la primera división. En total son cuatro, aunque ella es la única certificada para la cabina. Por otra parte, sabe que este es un primer paso para lo que es su objetivo profesional: “Ser árbitro principal se es el sueño de todos... llegar a Primera División, más tras una carrera a nivel nacional, incursionando en el ambiente masculino. Te digo más, voy a seguir trabajando para eso. La cuestión acá es trabajar”.

El VAR se instauró en el fútbol paraguayo a principios de año y tal como ha sucedido en el resto del mundo, ha habido resistencia por parte de algunos sectores, que se niegan a aceptar a la tecnología como parte del juego. La jueza reconoce que aún hay discusión en muchas intervenciones del videoarbitraje porque el reglamento marca que muchas determinaciones están sujetas a la mera interpretación de cada uno, pero insistió: “El VAR llegó para quedarse. Considero que tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver y a vivir el fútbol de manera diferente”

Zulma Quiñónez se ilusiona con ser árbitra principal en la primera división de Paraguay (EFE)

Quiñónez ya estuvo al frente en partidos de la Primera B y de la Copa Paraguay e incluso participó en torneos internacionales como la Copa Libertadores, el Sudamericano Sub20 celebrado en Brasil en 2012 y el Sudamericano Sub 17 de Sucre 2013, pero ahora hará historia al ser la primera mujer en Sudamérica en estar a cargo del VAR.

En este contexto, les dejó un claro mensaje a todas las que quieren pero no se animan a iniciar una carrera en el mundo del referato por los temores que puede ocasionar el ingresar a un ambiente mayoritariamente masculino: “Yo digo que ninguna mujer limite su mente, porque eso es lo único que las puede detener: la mente, nada mas. Si una se lo propone, va a llegar adonde quiera, no hay forma de atajarse. No limiten su mente y luchen por sus sueños hasta lograrlos. Si lo soñás es porque lo podés hacer”.

