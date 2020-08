El cambio que hará Ferrari en el auto de Sebastian Vettel en medio de una temporada conflictiva

"Sebastian tendrá un nuevo chasis", anunciaron en Ferrari (Foto: Reuters)

La relación entre Ferrari y Sebastian Vettel está transitando los carriles de la tensión absoluta. Entre los malos resultados del piloto alemán, las magras performances del auto y la ya conocida noticia de su salida en 2021, el vínculo entre las partes parece estar sostenido por un fino hilo. El Gran Premio de España del próximo fin de semana se presentará como una nueva chance de reformular el panorama interno después de las controversias ocurridas en Silverstone.

Si bien no habrá grandes cambios en el SF1000 del cuatro veces campeón del mundo, la escudería italiana anunció una modificación en el monoplaza del alemán: “No habrá actualizaciones particulares en el SF1000, sin embargo, Sebastian tendrá un nuevo chasis, porque después del análisis posterior a la carrera de Silverstone detectamos una pequeña falla causada por un fuerte impacto sobre un bordillo. No habría tenido mucho efecto en el rendimiento, pero fue la decisión lógica a tomar”, aclaró en el sitio oficial del Cavallino Rampante Simone Resta, el jefe de ingeniería de chasis y uno de los técnicos que mantuvo su puesto en la profunda reestructuración que inició el equipo semanas atrás.

“Este circuito es bastante diferente a Silverstone y tengo curiosidad por saber cómo se sentirá el coche aquí. Podemos esperar temperaturas muy altas, por lo que será importante encontrar una configuración que le permita tener una buena velocidad sin causar un desgaste excesivo de los neumáticos”, declaró Vettel también en la página de la escudería y en un tono más amable tras su enojo en el GP británico del fin de semana anterior.

Vettel tuvo un mal comienzo en Silverstone con un trompo en la primera curva (Foto: Reuters)

Vettel no tuvo una buena clasificación en el GP 70° aniversario, por lo que largó en el 11° lugar. Para colmo, en la primera curva del circuito realizó un peligroso trompo y cayó hasta el fondo de las posiciones. Seb logró reponerse y finalizó la carrera en el puesto 12, aunque muy lejos de sus pretensiones a comienzos de año de pelear por el título. Como si esto no fuese suficiente, se mostró enfurecido por la radio con sus mecánicos y también ante los medios: “Estamos en el sitio donde no queríamos estar, lo hemos hablado esta mañana. La han pifiado”, le dijo al team desde su vehículo.

“La estrategia no ha sido la adecuada y no hemos podido remontar. No estoy contento porque hablamos de este escenario antes de la carrera y hemos cometido el error que habíamos querido evitar”, señaló luego en rueda de prensa.

En este contexto, también hay que remarcar que días atrás un asesor de Red Bull presentó sospechas sobre el rendimiento del vehículo de Charles Leclerc, aún en comparación con Vettel. “Es un misterio para nosotros dónde Leclerc obtuvo la velocidad. Fue más rápido en las rectas que nosotros. Sin embargo, solo ha pasado con él, no con Vettel”, advirtió antes del primer GP de Silverstone a Sport1 Helmut Marko, un ex piloto de F1, que además se desempeña como un líder de la academia de pilotos de esa entidad donde se formó el propio Vettel.

El propio Resta, consciente del momento que viven, anunció que “no será un fin de semana fácil” para Ferrari en Barcelona tomando como parámetros las pruebas que se realizaron allí en febrero. “Hemos trabajado duro para intentar mejorar el rendimiento de nuestro coche para extraer todo su potencial”, aclaró.

Vettel tiene apenas 10 puntos en cinco carreras hasta el momento y se ubica en la 13ª calificación del campeonato de pilotos. Su destino dentro de Ferrari ya es sabido: la butaca que abandonará será ocupada por el español Carlos Sainz Jr. ¿Su futuro dentro de la Fórmula 1? Todo un misterio.

