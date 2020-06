Harto del racismo, un jugador de la NBA se sumó a la convocatoria de una histórica medida: “Que no haya baloncesto”

Dwight Howard juega en Los Ángeles Lakers (USA TODAY Sports)

Este sábado Kyrie Irving, figura de los Brooklyn Nets, se habría pronunciado en contra de volver a jugar en una charla por videoconferencia que tuvo como protagonistas a casi unos 100 jugadores de la NBA y que se extendió por 90 minutos. “No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático y esta mierda. Algo huele un poco raro. Queramos admitirlo o no, somos atacados como hombres negros cada día que nos despertamos”, citó el sitio The Athletic sobre el supuesto enfático comentario que habría realizado Irving, que supo consagrarse campeón de la NBA junto a LeBron James en los Cleveland Cavaliers en la temporada 2015-2016.

Este domingo, otro jugador de la liga manifestó su apoyo a la medida. El representante de Dwight Howard envió un escrito firmado por el jugador a CNN para que se difunda su opinión sobre suspender el torneo hasta que el racismo se acabe que en los Estados Unidos.

“Estoy de acuerdo con Kyrie (Irving). El baloncesto, o la parcela de entretenimiento que aporta, no es necesario en este momento y sólo sería una distracción. Seguro que a nosotros, los jugadores, no nos distrae, pero porque tenemos recursos para no hacerlo que la gran mayoría de nuestra comunidad no tiene a mano. Y la menor de las distracciones para ellos puede ser un goteo que ya no pare nunca, especialmente con el clima que tenemos ahora mismo”, explicó el jugador de Los Ángeles Lakers.

Howard apoyó a Irving y pidió que sus colegas se sumen a la medida (EFE)

Howard insistió en que resolver el problema de la discriminación es vital y debe ser prioritario para todos: “Me encantaría ganar mi primer campeonato de la NBA, pero la unidad de mi gente sería un logro todavía mayor. Es algo demasiado bonito como para dejarlo pasar. Qué mejor momento que el de ahora para estar al lado de la familia. Creo que es una oportunidad crucial y que, como comunidad, tenemos que aprovecharnos de ello. Ahí es donde empieza nuestra unidad: en casa, en familia”.

En las últimas semanas ha habido grandes manifestaciones en todo el mundo del movimiento Black Lives Matter que busca erradicar el racismo. Estas protestas se multiplicaron luego de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco en Mineápolis,.

“La colonización europea nos quitó nuestra rica cultura y todavía tenemos que pensar en ello. Cuantas menos distracciones haya, más podemos centrarnos en descubrir quiénes somos. Las naciones se hacen con familias; ser negros o afroamericano no es una nación ni una nacionalidad. Es el momento de que las familias sean la nación. Que no haya baloncesto hasta que resolvamos este asunto”, concluyó la carta publicada por CNN.

A principios de junio, las franquicias de la NBA aprobaron el “Plan Disney” que contempla que franquicias se concentren en Disney World a finales de julio para competir por el título. De esta manera, el certamen se reanudaría el 31 de julio con 22 equipos y los Playoffs tendrían lugar en agosto, mientras que las finales se completarán el 12 de octubre. La liga también ha establecido una fecha de inicio provisional del 1 de diciembre para la temporada 2020-2021.

La semana que viene comenzarán los tests de Covid 19 en los planteles para que una vez confirmado, quienes no posean el virus puedan comenzar a entrenar y preparar su viaje rumbo a Orlando.

