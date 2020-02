Fabián de la Mora estará bajo el mando del ex futbolista español y campeón del mundo en el 2010, Xavi Hernández. El ex futbolista del Barcelona de España fue quien le explicó el proyecto, cómo juegan y comentó que “se me hizo muy parecido a lo que siempre he pensado del fútbol, a lo que siempre he creído. Pensé que podría caer muy bien en este equipo y ayudarlo en todas las competiciones que se vienen”.