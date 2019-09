Lando Norris (McLaren), de 19 años, contestó a esas declaraciones: "No es que lo olvidemos por completo, no vamos con el pie a fondo y sin importarnos nada. Todavía nos damos cuenta de lo que es el peligro, hay mejor seguridad que en su época (…) No es por ser joven, es por tener poca fortuna cuando ocurre esto, algo pequeño de repente se hace grande por mala suerte, la seguridad es mejor y tomas más riesgos, pero nadie se arriesga estúpidamente. Los accidentes no duelen en el simulador, pero no soy tan ingenuo como para pensar que es lo mismo en la vida real".