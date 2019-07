Cuevas, que remontó su partido ante Damir Dzumhur y se impuso por 4-6, 7-6, 2-6, 6-4 y 6-2, no comenzó nada bien y eso lo llevó a mostrar su costado más irritable. Su primer ataque de furia se produjo durante el segundo set, cuando ya estaba set abajo y 4-2 en la segunda manga. Unos puntos más tarde, volvió a fallar y se tiró al piso gritando "No, no, no. ¡Por favor! ¡Sáquenme de acá!".