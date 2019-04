Es muy conocida la trayectoria de Senna en la F1. Hasta los que no son amantes del automovilismo saben de ella. Pero, hay gente que tal vez no tiene detalles de su período en el karting, que fue el inicio de su campaña. Sin esta disciplina que es la escuela del deporte motor, no habría llegado tan lejos. Fue su formación. Esa actividad donde en los días de las típicas precipitaciones paulistas le pedía a su padre, Milton da Silva, que lo lleve al Kartódromo de Interlagos para perfeccionar su manejo con asfalto húmedo. Sumado a su talento ahí se explica por qué daba cátedra cuando corría con lluvia. Fue el mejor de la historia en esa condición de pista.