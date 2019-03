"Has actuado como un idiota durante todo el partido. No deberías poder jugar a tenis", le recriminó el esloveno al jugador galo. "No me hables ni me mires de esa forma. No eres nadie para decirme algo así", replicó Crepatte, quien no era víctima de un gesto antideportivo, sino un tenista ofuscado que "regaló" su partido por discrepar con un fallo arbitral.