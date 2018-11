"La NBA sigue siendo un ecosistema muy sexista. He escuchado como hablan los jugadores de las mujeres. Tengo una hija y resulta molesto, pero no es nada nueva. Y no es algo que haya empeorado con el tiempo. En nuestra sociedad hay hombres que se sienten muy incómodos trabajando bajo las órdenes de una mujer y muchos de los jugadores de la liga tendría un problema con ello", abundó el veterano preparador.