"Mi padre y yo buscamos en la web de Under Armour y nos decepcionó ver que no había 'Curry 5s' a la venta en la sección de chicas. Sin embargo, sí que estaban en la sección de chicos, incluso se podían personalizar. Sé que apoyas a las deportistas femeninas porque tienes dos hijas y organizas un campus de baloncesto para chicas. Espero que puedas trabajar con Under Armour para cambiar esto porque las chicas también quieren jugar con las 'Curry 5s'", consideró la niña en un escrito que se publicó en su cuenta de Instagram.