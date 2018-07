Sí. De hecho, la última vez que Simeone dejó constancia de ello fue en una carta exclusiva para The Coaches Voice en la reclamó la desventaja del Atlético: "No tenemos las opciones de los más poderosos, no podemos gastarnos €150 millones o 200 en un solo jugador. Tenemos que ser creativos año a año". Esa parte es cierta. El mayor desembolso económico del club fue este mismo verano, cuando pagó 70 millones de euros al Mónaco por Thomas Lemar, reciente campeón del mundo con Francia. Desde que Simeone se hizo con el banquillo de Atleti, su creatividad se tradujo en más de 50 jugadores que rularon por el club y por los que se pagaron más de 500 millones por ellos.