En cuanto a su sequía de goles, el atacante portugués señaló que tampoco le preocupa en lo más mínimo: "No es mi culpa si el balón no quieren entrar. No me impide trabajar de la misma manera, tener la misma ética de trabajo. Las cosas cambiarán, no estoy preocupado. La gente está más preocupada que yo. Estoy tranquilo."