La frase “toda crisis es una oportunidad” atribuida a Albert Einstein (quien, a decir verdad, no dijo exactamente eso) cobra sentido nuevamente en tiempos de pandemia. Y aunque la industria del cine no escapa al perjuicio económico -The Hollywood Reporter estimó una pérdida global de 5 mil millones de dólares-, la frenética actividad de redes sociales y plataformas de streaming permite por ejemplo, el surgimiento de particulares movidas mediáticas. La más notoria, el cortometraje Coronavirus: The Movie protagonizado y dirigido por el actor chino residente en Inglaterra Blake Ridder, que fue subido a YouTube a fines de enero y desde entonces suma más 200 mil vistas (a un promedio de 5 mil por día). Dura 7 minutos 49 segundos y es, técnicamente, la primera obra de ficción que retrata casi en tiempo real, los efectos de la pandemia.