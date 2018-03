— No lo separo. A mí me interesa el lenguaje por sobre todas las cosas, en el periodismo o en la ficción. El periodismo que me interesa es uno en el que puedo experimentar con el lenguaje y que esté en función de determinados hechos. Me interesa que dentro de ese lenguaje estén los datos, los hechos, el contraste de fuentes, la historia vista desde todos los puntos de vista posibles. O sea, no hay que renunciar a nada del oficio para poder utilizar ese lenguaje. Encontrar el equilibrio entre estas dos cosas que a la larga son una. Solo las separamos como niveles de concepto pero en los hechos, en la escritura, siguen siendo una sola cosa. Entonces estas historias me interesaban porque eran temas de interés en su momento, por todo lo que define a una nota periodística, pero también porque se podía ensayar con ellas y contar historias de peso.