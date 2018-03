La directora también hizo hincapié en las difíciles condiciones de la población que no siente la presencia del estado y su destino ha sido decidido por el conflicto: "El lugar donde nació Yineth ni siqueira aparece en el mapa. No hay un hospital, no hay una escuela, y esa es la manera más grande de darle la espalda. Además porque la gente no tiene cómo trabajar. Si tú naces en un lugar donde lo único que hay es la guerra, ¿pues qué vas a hacer? La guerra".