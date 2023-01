Revelan prueba de supervivencia de soldado secuestrado en Bolívar

En un video de 2 minutos de duración el soldado Luis Domingo Morelos González dice que se encuentra bien de salud y que ha sido tratado bien por sus captores. Reuters/Luis Jaime Acosta

El Ejército Nacional confirmó el jueves 12 de enero el secuestro del soldado Luis Domingo Morelos González cuando se encontraba de permiso.

Disidencias de las Farc siguen secuestrando, esta vez fue un soldado al sur de Bolívar Luis Domingo Morelos se encontraba prestando servicio militar cuando fue secuestrado en el municipio de Santa Rosa, Bolívar VER NOTA

Según la primera información conocida, esta acción criminal habría sido perpetrada en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, por integrantes del grupo armado organizado residual E37 de las disidencias de las Farc.

Horas después que se conociera del secuestro del uniformado sus captores publicaron una prueba de supervivencia.

Ejército Nacional confirmó el secuestro de un soldado en el departamento de Cauca El sargento Juan Gabriel Chichanoi Miramag se encontraba de permiso cuando hombres armados lo retuvieron en un bus intermunicipal VER NOTA

En un video de dos minutos de duración, el soldado Luis Domingo Morelos González dijo que se encuentra bien de salud y que ha sido tratado bien por sus captores.

Prueba de superviviencia soldado secuestrado en el sur de Bolívar

Le puede interesar: En 2022 se retrocedió al mismo nivel de violencia previo al acuerdo de paz con las FARC, señaló Human Right Watch

Liberan a dos menores que estaban en poder de una de las disidencias de las FARC en Buenaventura (Valle del Cauca) Los adolescentes de 14 y 16 años fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo VER NOTA

“Me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo, me respetaron la vida después de que traté de huir, se portaron de la mejor forma, no me hicieron daño, ni me han golpeado, ni maltratado. Como se dan cuenta estoy bien de salud”, dice el soldado en el video.

Durante el video, el uniformado expresó que el motivo de su secuestro fue porque estaba consumiendo sustancias ilícitas. “Yo no soy el único, en el batallón hay más de un consumidor”, concluyó.

El solado también indicó que en el Batallón de Selva 48 no se hace hace control de la droga. “Es un poco preocupante porque los superiores y compañeros también consumen”.

Además, denunció que un compañero suyo del batallón salió de la unidad militar por culpa de las sustancias psicoactivas y no ha regresado “le pido que recapacite y vuelva pronto”, dijo en el video el soldado Luis Domingo Morelos González.

Le puede interesar: Así será la negociación con las disidencias de Iván Márquez: no habrá proceso de paz como con el ELN

El uniformado aún no ha sido liberado, por lo que el Ejército Nacional estableció comunicación con sus familiares y, a través de un equipo interdisciplinario, se brinda un especial acompañamiento.

En el comunicado donde confirmó la retención del soldado, la institución militar rechazó “este crimen atroz, siendo el secuestro una clara y flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Se exige que le sea respetada su vida e integridad física, así como inmediatamente el regreso al lado de su familia”.

En los primeros días de 2023 ya son dos los militares secuestrados por las disidencias de las Farc. El primer caso fue el del sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el oficial, que se encontraba de permiso, se desplazaba sobre el sector conocido como El Hoyo, ubicado entre los municipios de El Tambo y Patía, en el departamento de Cauca cuando fue abordado por hombres armados el 11 de enero.

Le puede interesar: Un reclutamiento forzado sería el caso del manifestante del paro nacional que ingresó a una disidencia de las FARC

A raíz de estos dos casos, las Fuerzas Militares salieron a pedir la liberación inmediata de los uniformados. “Rechazamos el secuestro en estado de indefensión del soldado Luis Domingo Morelos y el sargento segundo Juan Gabriel Chachinoy, por parte de las disidencias de las Farc. Exigimos el respeto por la vida de nuestros militares y su liberación de manera inmediata”, aseguró la institución militar.

De otro lado, el Ministerio de Defensa informó que entre enero y noviembre de 2022 se presentaron 183 casos de secuestro de civiles y miembros de la fuerza pública. De esas, según la cartera, 54 fueron rescatados.

Seguir leyendo: