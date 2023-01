Hallaron cuerpo sin vida en inmediaciones del Parque Nacional.

El viernes 13 de enero, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Metropolitana de Bogotá hallaron el cuerpo de un hombre de alrededor 40 años, sumergido en uno de los caños sin vida en el centro de Bogotá.

En inmediaciones del río Arzobispo, cerca del Parque Nacional, un sujeto alertó a las autoridades en las aguas de la quebrada donde se encontraba el cuerpo que tenía dos heridas abiertas en la cabeza, una al lado izquierdo y otra al frente.

De acuerdo con el reporte preliminar por parte de las autoridades, el cadáver se encontró con sus partes íntimas expuestas y no presentaba signos de violencia o tortura, razón por la que se investiga si se trató de un accidente o una condición médica. Sin embargo, se espera el reporte oficial por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Es de anotar en el sector residen personas de la comunidad LGTBIQ+ y habitantes de vivienda no formal”, indica el informe.

En esta zona boscosa, hay una cámara de seguridad que se encuentra a unos 60 metros del lugar de los hechos. Tanto la Policía y la Fiscalía General de la Nación se encuentran adelantando toda la investigación para dar con el paradero de los responsables del homicidio.

Imagen de archivo referencial. Fue hallado un cuerpo sin vida en el centro de Bogotá. Foto: Colprensa

“Al parecer el hoy occiso horas antes se encontraba teniendo relaciones sexuales, debido a que al momento de la inspección se haya flujo seminal”, reveló el reporte de las autoridades.

Con este caso, se suma al cadáver de una mujer de 24 años junto con el de su hija, una menor de cinco años, en una vivienda del barrio Primavera, en la localidad de Kennedy, el miércoles 11 de enero. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), los familiares de las víctimas las hallaron sin signos vitales tras regresar de un viaje en el puente de Reyes y los primeros reportes apuntan a un infanticidio seguido de un suicidio.

Los testimonios de los familiares revelaron que la madre y la niña se quedaron solas en la vivienda de una tía en Kennedy mientras los demás se fueron de vacaciones desde el 6 de enero para compartir en familia fuera de la ciudad. Cuando llegaron del viaje encontraron los dos cuerpos sin vida en la cocina: el de Catherine Rodríguez y su hija, identificada como Valery.

De igual manera, durante la última semana, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó a una banda delincuencial de venezolanos y colombianos que tendrían en su poder una vivienda en el noroccidente de la capital, tras asesinar a su propietario y cuyo cadáver estuvo dentro del inmueble, mientras secuestraron a otro hombre. Ante las denuncias de la comunidad, las autoridades capturaron en flagrancia a los criminales.

Los hechos ocurrieron en el Barrio Bilbao de la localidad de Suba, la organización criminal conocida como ‘Los Paisitas’, escondía al interior de la vivienda al cuerpo de su dueño debajo de una cama, los delincuentes secuestraron mediante engaños a un ingeniero.

En diálogos para Noticias Caracol, la víctima reveló detalles sobre el secuestro: “Me llevaron a Bilbao. Cuando me meten a la casa me ponen en una cama, supuestamente, yo ya iba vendado los ojos, me dicen que me acueste bocabajo con las manos atrás y alguien le dice a una muchacha que me empiece a amarrar como al otro. Efectivamente, me empiezan a amarrar las piernas a la altura de los tobillos con cinta”.

Sin embargo, el plan de la banda se perdió cuando una familiar del propietario de la vivienda llegó en ese momento la casa para saber de su paradero porque llevaba unos días sin responder su celular, y fue en este momento cuando encontró a los delincuentes, salió a reclamarles por su presencia en el lugar e intentaron huir del lugar en un taxi, uniformados lo interceptaron y rescataron a la persona.

