El ocaso de la Ruta del Sol: colombianos se quejan en redes sociales del mal estado de la vía

La Ruta del Sol debería ser una de las principales y mejores autopistas de Colombia. Sin embargo, luego de más de 25 años desde que se planeó, es uno de los corredores viales que más quejas provoca en los colombianos. Su mal estado y sus 12 costosos peajes son el coctel perfecto para la indignación de miles de ciudadanos, que precisamente al finalizar la temporada de vacaciones de fin de año, tienen que someterse a largas filas en los peajes, a huecos que se reproducen sin parar y que provocan accidentes, algunos mortales.

Este importante corredor vial, que inicia en la intersección del Cune (en Villeta, Cundinamarca) y termina en la Troncal del Caribe, cerca de Santa Marta, ha sido uno de los grandes megaproyectos de infraestructura del siglo XXI. Se pensaba como un gran eje que ayudara a conectar, de forma eficiente el centro del país y el Caribe colombiano, en vista de la hoy inexistente navegabilidad del río Magdalena, otrora la principal arteria y vía de comunicación del país, y del abandono de la infraestructura férrea.

Luego del escándalo de Odebrecht, que salpicó la Ruta del Sol y de los problemas para readjudicar la obra para terminarla, la realidad es que lo que hoy existe, es un desastre, y más que una autopista, es un rosario de huecos, del que los colombianos no paran de quejarse y preguntarse ¿para dónde se va todo el dinero que se paga en peajes si la vía está en tan mal estado?

Las quejas de la ciudadanía

“Los billonarios ingresos de los peajes que se engullen los Sarmiento Angulo, Solarte y Odebrecht anualmente en la Ruta del Sol no les alcanza a estos degenerados para reparar el desastroso estado en que se encuentra esta vía. ¿Pero ante esto que hace la ANI? ¿Complicidad?”. “Es increíble lo mal que está la ruta del sol. Baches peligrosos que pueden ocasionar una tragedia, hasta cuándo seguirán robando y haciendo obras de pésima calidad y además abandonadas sin mantenimiento”. “Tuve la oportunidad de viajar este fin de año y atravesar el tramo de la Ruta del Sol entre El Carmen de Bolívar y Plato Magdalena, una vergüenza de carretera con huecos, reparcheos e inseguridad por falta de demarcación. Pero el valor del peaje sigue siendo de los más caros!”.

Estos son solo algunos de los mensajes en los que los ciudadanos dejan ver su inconformidad con el estado de esta importante vía en Twitter.

En un reportaje de Noticias Caracol, una motociclista, que salió de Chía con destino a Medellín, advirtió que la vía es “mala, hay mucho hueco, está bien difícil, es peligroso. Es demasiado riesgo porque en cualquier momento, un hueco, entonces tiene que ir uno despacio”.

Algo parecido comentó Daniel Giraldo, un conductor que transita por la Ruta del Sol dos veces cada semana: “Muy mala, malísima y el peaje bien caro. Esto es horrible andar por aquí, mejor dicho”.

El mal estado de la Ruta del Sol ha sido registrado por la ciudadanía en redes sociales. Foto: @Drrlatorre, Twitter.

William Galindo, otro conductor, también dejo ver su molestia por el estado de la vía: “¿La vía? Una porquería. Esto no lo merecemos nosotros, ni los particulares ni la gente transportadora. Mucho robo en los peajes y no arreglan las carreteras”.

Andrés Rosales, un conductor que se accidentó en la Ruta del Sol contó su experiencia: “Salí de Guaduas, iba para la costa Caribe, me encontré un hueco y por esquivarlo me encontré con otro, y pues bueno. Gracias a Dios estoy vivo de milagro. Se le rompió a la moto la llanta delantera, la llanta trasera, los rines”.

“Antesitos de Puerto Salgar, no pudimos esquivar un hueco, el cual nos ocasionó... pues, explotó la llanta. No tuvo reparación”, contó Karen Suárez, otra usuaria de la vía que resultó accidentada por el mal estado de la misma.

En el programa de W Radio, Sigue la W, el actor Diego Trujillo relató la ‘desgracia’ que es viajar por la deteriorada Ruta del Sol y tener que pagar sus costosísimos peajes, que según las cuentas del actor suman, entre Bogotá y Santa Marta, 150.000 pesos.

“Me encanta manejar y me gustaba muchísimo viajar a La Costa, pero con el paso del tiempo, en vez de mejorar la vía cada vez está peor, es intransitable. Creo que es la que está en peor estado. Me tiré dos llantas, me tocó devolver el carro en grúa luego de pagar unos peajes carísimos”, dijo.

El actor también contó que, por el mal estado en las vías, se “tiró” dos llantas de su vehículo: “en la vía Barichara se me reventó la primera llanta. Quedé varado a las 12:00 de la noche sin tener posibilidad de conseguir una grúa. Fue un desastre la llegada. En Santa Marta logré cambiar la llanta, pero en Cartagena me metí en otro hueco, me tiré otra llanta. Ahí dije ‘no vuelvo a viajar por carretera en Colombia’”, aseguró.

Sobre los peajes, el actor señaló: “no he hecho la cuenta de cuántos peajes hay, pero uno se gasta entre $150.000 entre Bogotá y Santa Marta. No se justifican porque están reparando las vías. Las filas de tractomulas son infinitas”.

Las denuncias por el mal estado de la Ruta del Sol han sido el orden del día en redes sociales. Imagen: @ColombiaOscura, Twitter.

Otro que denunció el mal estado de la Ruta del Sol es Fabián Niño, un camionero que la transita seguido. El ciudadano fue enfático en sus declaraciones: “es la carretera de la muerte. Son 1.050 kilómetros entre Bogotá y Santa Marta, son 900 kilómetros los que están destruidos”.

Y es que Niño tiene razones para llamarla la “carretera de la muerte”, pues recordó cómo, pese a conducir una tractomula nueva, ha visto las duras y las maduras en sus recorridos por la Ruta del Sol. Señalando que incluso ha visto a compañeros morir entre carros, en una vía, que también denuncia, no tiene ambulancias:

“Tengo la fortuna de conducir una tractomula nueva, pero no sirvió de nada porque cogí un hueco, se me estalló una rueda y gracias a Dios no quedé encima de un carro particular que iba con la familia completa”, advirtió el mulero, que añadió: “El estado de las vías no es apto para ningún vehículo. En varias ocasiones hemos hecho paros y peticiones. He visto morir a compañeros entre los carros porque se accidentaron por el mal estado de la vía que no tiene ambulancias”.

¿Qué dicen desde el Gobierno nacional?

El ministro de Transporte Guillermo Reyes señaló que los precios de los peajes no hacen justicia con el estado de las vías. Imagen: Archivo Infobae.

Sobre las interminables quejas de los ciudadanos por el mal estado de la Ruta del Sol, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo en Caracol Radio, que “en la reunión con los transportadores de carga se plantearon algunos temas como la situación de la Ruta del Sol con un estado deplorable, cuando ese corredor vial debería estar en las mejores condiciones teniendo en cuenta el pago de los peajes. No es justo con lo que se cobra de tarifa que se encuentren así. Hemos llamado con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura al concesionario para pedir una explicación”.

Sobre las manifestaciones en Puerto Boyacá, en donde la ciudadanía ha salido para exigir el mejoramiento de la vía, el ministro Reyes advirtió que, en los próximos días, hará presencia en la zona para entablar un diálogo con la comunidad:

“Yo he sido un gran defensor, como lo ha sido nuestro Gobierno, del derecho ciudadano a la protesta social, cuando hay esos paros y esos bloqueos, significa que alguien no está escuchando a las comunidades, o que las comunidades se cansaron de protestar y tienen que bloquear para ser escuchados. Yo le hago una invitación a todas estas personas para que, si es necesario, tanto el suscrito ministro como alguno de los viceministros nos desplazaremos a conversar con las comunidades. Es lo que hemos venido haciendo y tomaremos las medidas inmediatas.

La Ruta del Sol es un sueño truncado, una vía en la que por más que se espera que salga el sol, este se oculta en sus escombros.

