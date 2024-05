Wilson Arias aseguró que investigación del CNE es para tumbar a Gustavo Petro: “Vienen por el presidente”

Wilson Arias explicó que el dinero que entró como donación de Fecode se utilizó en el pago de testigos electorales - crédito @wilsonariasc/X

Luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara que está estudiando una ponencia para investigar a Gustavo Petro y Ricardo Roa por posible violación de topes de campaña, considerado un delito electoral, varias voces a favor del presidente se han pronunciado.

Entre los políticos que han apoyado al primer mandatario se encuentra el senador Wilson Arias que, a través de un video que compartió en su cuenta de X, aseguró que la idea de la oposición es sacarlo del poder, pues “vienen por el presidente Petro, lo quieren tumbar por una inconstitucional vía jurídica”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según el senador, la idea de la oposición de sacarlo del poder quedó clara, pues, aparte de los ataques en contra del primer mandatario, se le sumó la posible investigación del CNE, aunque aseguró que el ente investigador no cuenta con competencia para llevar a cabo la investigación.

“Al golpe mediático, bloqueo institucional y las amenazas de muerte, ahora un magistrado del Consejo Nacional Electoral suscribe ponencia formulando cargos directamente contra Petro, sin tener competencia para ello”, comentó Arias.

En cuanto a los magistrados ponentes de la proposición, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, Wilson Arias se refirió a este último al recordar que hizo parte del partido Convergencia Ciudadana y luego pasó al Centro Democrático, del cual, según el senador, es cuota política en el CNE.

El senador señaló al magistrado Prada por sus publicaciones en X en contra del presidente Petro - crédito Colprensa

“¿Quién es el magistrado?, Hernán Prada, exmilitante del partido parapolítico del Tuerto Gil y excongresista del Centro Democrático y cuota de ese partido en el Consejo Nacional Electoral, quien, además, acaba de ser llamado a juicio por presunto soborno”, agregó.

Según el senador Arias, la idea de los magistrados Prada y Ortiz es que el CNE pase a investigar los dineros que él consideró como donaciones de campaña para pago de testigos electorales, esto con el fin de buscar una supuesta violación de topes en la campaña.

“Lo que pretenden es que las donaciones que fueron hechas a Colombia Humana, y con las que se pagó testigos electorales para cuidar votos el día de elecciones, sean consideradas como inversiones en campaña y así declarar violación de topes de campaña electoral”, aseguró.

El senador Wilson Arias aseguró que recibir dineros de sindicatos no es un delito - crédito Infobae

Esta investigación llevaría a que el Congreso de la República inicie un juicio contra el presidente Petro “para tumbarlo”, por lo que recalcó que usar el dinero de las donaciones para pagar testigos electorales, primero no está prohibido por ley, y segundo, no puede ser considerado como propaganda.

“Cuidar los votos no es un acto de campaña porque no es propaganda, se hace para garantizar lo que el Estado debería garantizar, que no se roben las elecciones, además, que un sindicato donde a un partido no está prohibido por la ley, lo que sí está prohibido es que multinacionales le donen, como lo hizo Keralty al Centro Democrático, lo que sí es ilegal son las donaciones del Ñeñe Hernández”, concluyó el senador.

Denuncia ante Fiscalía de magistrados

El martes 14 de mayo de 2024, se conoció que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz fueron acusados de prevaricato por el abogado Elmer Montaña ante la Fiscalía General de la Nación.

Montaña argumentó que el CNE no tiene autoridad para formular cargos contra el presidente de la República, tarea que corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, esto según la Constitución.

Álvaro Hernán Prada (izq) y Benjamin Ortiz (der), magistrados denunciados ante la Fiscalía - crédito CNE y Luisa González/Colprensa

El abogado Montaña argumentó su denuncia en declaraciones de Prada contra el presidente Gustavo Petro, las cuales, según él, estarían motivadas por intereses políticos.

El letrado incluyó publicaciones en X donde Prada, antes de ser magistrado, criticó a Petro y lo vinculó con supuestas conspiraciones, además, el exrepresentante a la Cámara ha sido un reconocido miembro del partido de oposición Centro Democrático, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, vínculo por el que lo está investigando la Corte Suprema de Justicia al haber, supuestamente, intervenido a favor del expresidente al buscar a Juan Guillermo Monsalve a través de otro recluso en la cárcel.