Recomendaciones a tener en cuenta para este Puente de Reyes en Cali y Medellín

Esto es lo que debe tener en cuenta para este Puente de Reyes. Foto vía: Terminal de Bogotá

Colombia se prepara para vivir su primer puente festivo del año, en este caso el famoso Puente de Reyes, son varias ciudades las que se preparan para la gran afluencia de movilidad en los próximos días y desde las administraciones locales, se han emitido recomendaciones para que la ciudadanía pueda gozar de esta temporada, principalmente en Medellín y Cali.

Medellín

La ‘Capital de la Eterna Primavera’ destacó durante el mes de diciembre por los tradicionales alumbrados, pues uno de los atractivos fue la temática basada en Disney, y todos los componentes que se extendieron en la ciudad antioqueña. No obstante, teniendo en cuenta cientos de ciudadanos saldrán de la ciudad durante el fin de semana, surgieron varias recomendaciones por parte de las autoridades para maximizar la seguridad vial.

El subcomandante de Tránsito de Medellín, Jhon Jairo Vélez extendió un llamado a los conductores para el buen comportamiento en las vías, insistiendo en anticiparse ante cualquier irregularidad y contratiempo, a su vez, destacó la necesidad de mantener prudencia dentro de los corredores viales de Medellín y todo el departamento.

“Se recomienda tener descansos reparadores, sobre todo para viajes muy prolongados. No olviden parar, ir a un baño, comer algo, esto ayudará a que el cuerpo tenga una mejor disposición al momento de conducir y con esto evitamos incidentes viales. Igualmente, no olviden el cinturón de seguridad, no exceder las velocidades permitidas. Además, para los conductores de motocicleta, no olviden los elementos de protección, esto garantizará que todos los actores viales viajemos seguros”, señaló.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña instó a la comunidad a planear todas las actividades con antelación, y complementarlas con las respectivas medidas de seguridad. A su vez, se prioriza la idea de manejar a primera hora y evitar hacerlo si no se durmió bien en la noche anterior, pues esto puede prestarse para microsueños y demás variantes.

“Se invita a planear los viajes con antelación, revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos, verificar el botiquín y extintor (que no tengan la fecha vencida), iniciar la marcha temprano, respetar las normas de tránsito, hacer pausas periódicas para evitar incidentes por cansancio y microsueños, no ponerse retos de tiempo para los trayectos y tener al día los documentos, así como los elementos de seguridad exigidos. Asimismo, se hace un llamado a no conducir si el día anterior se consumieron bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas”, se expuso desde la dependencia mencionada.

A tener en cuenta

Es importante destacar que, desde el pasado 23 de diciembre de 2022 y hasta el 16 de enero del presente año, en Medellín no rige la medida de Pico y Placa, acogiendo carros, motos y taxis. Será a partir del 17, cuando se reanude bajo una rotación modificada.

Cali

Por otro lado, la ‘Sucursal del Cielo’ dispondrá de diferentes actividades enfocadas en el público general, pues la oferta se extiende a espacios gastronómicos, culturales, sociales y de igual forma, enfocados en la naturaleza.

Entre tours por barrios tradicionales, apertura gastronómica en parques y plazas de mercado, y recorrido por emblemas destacados de la salsa, los turistas podrán disfrutar de la ciudad que aún percibe secuelas de la Feria de Cali en su edición 65.

“Después de la Feria quedamos muy bien, en la mirada de los turistas que llegaron a pesar de algunos inconvenientes, como en todas las ferias del mundo que se presentan, pero es muy satisfactorio contarles qué fue muy exitosa la apuesta turística que se hizo, y también, la activación por primera vez en Cali de la Casa de la Feria”, sostuvo el secretario (E) de Turismo de Cali, Harold Eduardo Caicedo.

A tener en cuenta

El secretario señaló que la ciudad de Santiago de Cali no tendrá la reglamentación del Pico y Placa durante los primeros días de enero, no obstante, esto se debe a que en las dos semanas iniciales del mes, se estará adelantando la reglamentación respectiva de la norma para el 2023, señalando que después del 15 de enero, podría empezar a regir la nueva regla.

Seguir leyendo: