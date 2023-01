Cristiano Ronaldo será compañero de David Ospina: estos son los colombianos que han jugado junto al portugués y así les ha ido

Cristiano Ronaldo jugó con James Rodríguez en España y Juan Guillermo Cuadrado en Italia (Reuters - EFE)

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol en los últimos días del 2022 con el anuncio de su nuevo club. El Al-Nassr es el nuevo hogar del Bicho, que ante la negativa de varios clubes del viejo continente de ficharlo, tomó la decisión de alejarse por un momento de las cámaras y la presión mediática y en el Medio Oriente buscará iniciar una nueva etapa, tal vez la última en su carrera.

En el camerino de su nuevo club, Ronaldo compartirá nuevamente con un futbolista colombiano, David Ospina, de los que aparentemente tiene buenos recuerdos tras el paso de James Rodríguez por el Real Madrid, cuando ambos deportistas estaban en el mejor momento de sus carreras. El otro cafetero con el que Cristiano entabló una buena amistad fue Juan Guillermo Cuadrado cuando el portugués salió de la Casa Blanca a la Juventus de Italia.

Así fue la dupla James Rodríguez y CR7

Fueron tres temporadas las que compartieron (2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017). En esos años jugaron juntos 95 partidos con el Real Madrid, entre Liga de España, Copa del Rey, UEFA Champions League y torneos amistosos de pretemporada como la International Cup en Estados Unidos y algunos países de Asia. El saldo es de 68 victorias, 13 empates y tan solo 14 derrotas

Fue una de las mejores duplas en el fútbol europeo durante aquellas temporadas, generando 18 goles entre ellos. Su buen entendimiento se ve reflejado en los siete títulos que levantaron juntos; La Liga de España en 2016-17; La Supercopa de Europa en 2014 y 2016; El Mundial de Clubes en 2014 y 2016 y la UEFA Champions League en 2015-16 y 2016-17.

Cuando James salió del Real Madrid por primera vez rumbo al Bayern Munich, Cristiano fue uno de los que respaldo la decisión del colombiano, “es un jugador muy top y debería quedarse porque tiene mucho que dar a esta camiseta, todavía es muy joven (...) Él tiene sus razones y tenemos que respetar que no se sienta a gusto y que quiera jugar más; pues que busque lo mejor para él”.

Así fue la dupla Juan Guillermo Cuadrado y CR7

Con el volante colombiano se cruzó en la Juventus FC disputando más temporadas, una mayor cantidad de partidos pero con menor cantidad de títulos. Fueron cuatro temporadas las que estuvo Ronaldo en la Vecchia Signora, durante ese tiempo coincidieron en 99 partidos con un saldo de 65 triunfos, 18 empates y 16 derrotas desde el 12 de agosto del 2018. Fueron 13 goles generados entre los dos y cinco títulos, todos del ámbito local (dos Supercopas de Italia, dos títulos de Serie A y una Copa de Italia).

La serie documental All or Nothing reveló un duro choque que hubo entre ambos jugadores en medio de un partido de la Juventus donde las cosas no salían como se esperaba. El contexto de la escena es el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League 2020/21, el pasado 9 de marzo, ante el Porto.

En el entretiempo del compromiso, en el que la Juve ganó 3-2, pero en el que no logró a avanzar a cuartos de final porque pesó que Porto hubiera marcado más goles de visitante, el juego en Portugal quedó 2-1, Cristiano lució furioso, consigo mismo incluso, por el nivel futbolístico demostrado en el campo de juego. “Vamos a hacer algo más. ¡Qué mierda! No tocamos nada. Jugamos como la mierda siempre”, gritó Cristiano Ronaldo en el vestuario.

El único que intentó ayudar al atacante portugués a calmar su bronca fue Cuadrado, aunque en poco o nada contribuyó, pues terminaron intercambiando comentarios llenos de impotencia por quedar eliminados del certamen más importante de Europa en cuanto a clubes. “Tranquilo, tienes que dar ejemplo. Tranquilo”, expresó el jugador nacido en Necoclí.

Ante el llamado a la calma del Cafetero, El bicho continuó, “Yo me incluyo también, eh, no estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad”.

Cuadrado intentó decirle a Ronaldo que pese al mal momento debía tener calma, pero el portugués con sus gritos no lo dejó. Fue en ese momento cuando el DT, Andrea Pirlo, ingresó al camerino para poner todo en orden. “Basta, basta ahí. Basta Cris, basta Juan”, ordenó.

