Miguel Ángel López se pronunció luego de que el Astana le rescindiera el contrato

Miguel Ángel López, ya no hace parte del Astana Qazaqstan.

No son horas fáciles para el pedalista colombiano Miguel Ángel López, que este lunes 12 de diciembre fue desvinculado del Astana Qazaqstan Team, equipo al que llegó a comienzos de 2022. Mediante un comunicado la escuadra kazaja informó a la opinión pública las razones por las que decidió prescindir de los servicios del boyacense de 28 años.

“El equipo de Astana Qazaqstan descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de MA López con el Dr. M. Maynar. En consecuencia, al equipo no le quedó otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, en base a incumplimientos de dicho contrato y de las normas internas del equipo, con efecto inmediato”.

No obstante, Superman se refirió a través de su cuenta de Twitter a la decisión de su exequipo, la cual considera que no tiene los fundamentos suficientes: “En el día de hoy se ha comunicado públicamente la decisión del equipo Astaná Qazaqstan de rescindir el contrato que me vinculaba como ciclista, considero dicha decisión absolutamente injustificada”.

El pedalista colombiano está haciendo investigado por tráfico de sustancias. Tomado de @SupermanlopezN

Así mismo, López añadió en su comunicado: “El ciclista Sr. Miguel Ángel López considera dicha decisión absolutamente injustificada, no existiendo ningún hecho nuevo que la justifique y que fuera desconocido en noviembre de 2022 por parte del equipo Astaná, rechazando cualquier insinuación que perjudique su nombre y honor como ciclista profesional, y recordando que nunca jamás durante su carrera ha dado positivo por ninguna sustancia dopante o ha sido, siquiera, objeto de investigación por parte delas autoridades competentes.

El Sr. Miguel Ángel López informa que ejercerá todas las acciones legales que le asisten en defensa de sus derechos, ante lo que entiende un claro caso de despido abusivo y sin justa causa”.

Cabe recordar que Miguel Ángel López fue vinculado desde hace meses a la investigación que se lleva a cabo contra el médico español Marcos Maynar. Primero hizo las veces de testigo y ahora lo hará como imputado por presuntamente hacer parte de una red de dopaje deportivo.

En mayo del presente año, Maynar fue capturado por tráfico de medicamentos; sin embargo, fue dejado en libertad tras dar su declaración en el Juzgado número 4 de Cáceres. La acusación se basa en que el médico suministraba las sustancias prohibidas en la alimentación de los deportistas lo que se ha dominado como la Operación Ilex.

¿De qué se trata la Operación Ilex?

“Consistía en proveer un complemento nutricional a los deportistas que lo desearan, incluyendo el uso de medicamentos prohibidos en España, acción la cual no es considerada delito, pero sí una falta administrativa (…) La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afirmó que se cobraba la cifra de 3.000 euros por temporada para los deportistas involucrados”, así lo detalló el portal especializado Ciclismo Internacional

Junto a Marcos y Miguel Ángel López también están siendo investigados el expedalista Vicente Belda Vicedo, y su hijo Vicente Belda García. Maynar también fue acusado en 2004 de pertenecer a una red que se encargaba de vender drogas sintéticas, anabolizantes, hormonas y esteroides. A pesar de que las autoridades tenían elementos probatorios para incriminar al médico, este fue absuelto dado que en su defensa alegó que eran para uso académico.

