Fuerte respuesta de Juan Fernando Cristo a Miguel Uribe: “Ojo con jugar con candela”

Juan Fernando Cristo le respondió a Miguel Uribe. (Colprensa - Álvaro Tavera)

En la mañana del 8 de diciembre, el exministro Juan Fernando Cristo le respondió un polémico trino al senador uribista Miguel Uribe Turbay, en el que el congresista comentó que las decisiones tomadas por el parlamento peruano en la destitución del, hasta entonces presidente Pedro Castillo, eran un ejemplo de lo que debe hacer un Congreso.

El trino continúa diciendo que “el Congreso de Colombia debería hacer lo propio”. Dichas declaraciones han levantado sospechas sobre un posible llamado a dar un golpe de Estado al actual presidente de la República, Gustavo Petro.

“Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso, cuando están en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”, precisó el senador.

Luego de la publicación en la cuenta personal de Uribe Turbay, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo también se pronunció por la misma red social invitando al congresista a tener cuidado con sus palabras.

“Hay que tener cuidado con las palabras, Miguel. Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. No creo que eso es lo que quiera para Colombia. Ojo con jugar con candela. En Colombia el Congreso no puede sacar a un Presidente solo por no estar de acuerdo con sus políticas”, puntualizó el exfuncionario.

Cristo fue enfático en que no se puede jugar con candela y que no estar de acuerdo con las políticas de un Presidente no quiere decir que se deba pensar en un golpe de Estado por parte del Congreso.

¿Invitación a golpe de Estado?

Luego de la publicación del Miguel Uribe Turbay senadores del Pacto Histórico, partido del Gobierno, se pronunciaron al respecto. Por ejemplo, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que Uribe estaría convocando a un atentado político contra el presidente colombiano y lo invitó a desear para Colombia paz y progreso.

“Sueñas con un golpe Miguel? Acabo de leer una reseña que hace Ian Kershaw sobre el dictador Francisco Franco que sumió a España en la oscuridad y el desangre. Así empezó pero después de una guerra civil. No desees para Colombia el caos sino la estabilidad, la paz y el progreso”, señaló Barreras.

Otros militantes del Pacto Histórico también comentaron lo sucedido. María José Pizarro calificó como “grave” que el congresista uribista esté haciendo ese tipo de publicaciones: “Señor Miguel Uribe no quisiera pensar que está usted convocando a un golpe. ¡Absolutamente grave!”.

Gustavo Bolívar señaló que un golpe de Estado contra el Presidente Petro era “el sueño de la ultraderecha”, también señaló que “con la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas”.

Pero las respuestas no han llegado exclusivamente de los compañeros parlamentarios del Miguel Uribe Turbay. El abogado Miguel Ángel del Río, que es muy cercano al peronismo, aseguró que el senador destacaba más por sus polémicos trinos que por su trabajo en el legislativo. “La triste realidad del senador Miguel Uribe: polémico en redes e intrascendente en el Senado”, aseguró el jurista.

