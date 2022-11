Roy Barreras reacciona al video viral de una mujer atacada por cobradores de un ‘gota a gota’: “deben ir presos”

Roy Barreras reacciona al video viral de una mujer atacada por cobradores de un ‘gota a gota’. (Colprensa-Captura de pantalla).

Este domingo 20 de noviembre se viralizó un video en el que dos cobradores de créditos informales, conocidos como ‘gota a gota’, atacaron a una mujer exigiéndole el dinero prestado. El presidente del Senado, Roy Barreras, manifestó que los hombres que aparecen en el clip compartido en redes sociales son unos “abusadores” e hizo un llamado a las autoridades.

El legislador etiquetó en un tweet a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y al director de esa entidad, Henry Sanabria, para que le hagan seguimiento al caso. “Estos miserables abusadores de una humilde mujer deben ir presos! Avísennos cuando los capturen! Le haremos seguimiento!”, escribió el militante del Pacto Histórico.

Roy Barreras reacciona al video viral de un caso de 'gota a gota'. (Captura de pantalla).

Horas después, el senador manifestó la importancia de preservar la vida de la persona que grabó y publicó el video. “Y hay que proteger la vida de la valiente señora que hizo el video”, dijo Barrera y etiquetó a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El exsenador Rodrigo Lara también se refirió al respecto: “El gota a gota es una mafia miserable. Malnacidos que viven de la pobreza y las dificultades de la gente”. Lo cierto es que esta modalidad de créditos ilegales asfixian a las personas de la clase media y baja con tarifas de interés de hasta un 30 %. “Esos cobardes bandidos solo entienden ley de la fuerza No hay alternativa a la de erradicarlos”, agregó.

El caso viral del ‘gota a gota’

En el video los cobradores llevaban dos cascos de motocicletas —por lo que no se identificaron sus rostros― mientras le reclamaban a la mujer por el dinero que les debía. En un punto, uno de ellos pateó el puesto informal de arepas que le pertenecía a la víctima y la persona que estaba grabando los cuestionó por sus acciones.

—Oiga, ¿por qué le hizo eso a la señora?

—No sea metida. Esto no le importa —le respondió uno de los sujetos—. Ábrese de acá.

La mujer empezó a agacharse a tratar de recoger las arepas que se habían caído al piso, pero los hombres no dejaban de insistirle por el dinero prestado: “¿Me va a pagar la plata de cuota? ¿La tiene ahí? ¡¿La tiene ahí?!”. La señora afirmaba con miedo que sí tenía el dinero; sin embargo, no les entregó nada y seguía tomando del suelo los alimentos que le habían tirado.

Uno de los sujetos siguió gritándola y exigiéndole que le diga si volvía o no a reclamarle el dinero. “¿Vengo más por acá sí o no? La próxima vez no vengo a esto. Yo tengo que rendir cuentas, así que hágame el favor y págueme la hijueputa plata”, comentó el hombre mientras la mujer se tapaba la cabeza.

“¡¿Por qué es tan atrevido?! No la trate así, señor”, reiteró la testigo de la situación, por lo que uno de ellos le manifestó otra vez que “no se meta acá”. Al finalizar el video, la persona que grababa les volvió a decir que no le patearan la comida, mientras la mujer se quedaba en cuclillas mientras lloraba.

El video que se volvió viral detalla cómo dos hombres le tumban un puesto informal de arepas mientras le exigen el pago a la mujer. (Twitter, @Wilson_Suaza_).

Los ‘gota a gota’ en Colombia

El pasado 2 de noviembre, el Ministerio de Hacienda firmó un acuerdo con Asomicrofinanzas y Confecoop para combatir los créditos informales, o los mencionados ‘gota a gota’. “Nuestra apuesta es que desde las entidades del Grupo Bicentenario se articule y desarrolle una estrategia de inclusión crediticia para la economía popular”, explicó el jefe de cartera, José Antonio Ocampo.

El propósito es que la banca de desarrollo, los fondos de garantías, el Banco Agrario y otras entidades desarrollen herramientas y factores dinamizadores. De esta forma, llevarán “una oferta de financiamiento ajustada a las características y las necesidades de microcréditos del país”, que también le permitirá tener mayores oportunidades a mujeres emprendedoras, cabezas de hogar, personas LGBT+ y aquellos en condición de vulnerabilidad.

El Ministerio de Hacienda comentó en un comunicado de prensa cuáles fueron las entidades que firmaron el acuerdo: “Cuatro bancos microcrediticios de nicho, siete establecimientos de crédito, el Banco Agrario, 176 cooperativas de ahorro y crédito, cinco cooperativas financieras y cerca de 10 organizaciones no gubernamentales (ONG)”.

Por su parte, María Clara Hoyos, la presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, manifestó que “es un momento histórico, es la hora de trabajar conjuntamente sector público y privado para que muy pronto haya nuevos indicadores nacionales”. Con esas acciones se mejorarían las tasas de incidencia y las “trampas de pobreza”, que consisten en no tener acceso a una vida crediticia.

SEGUIR LEYENDO: