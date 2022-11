Terrifier 2: la película gore que revive el género y quiere llegar a los Óscar

La brutal película de terror extremo ha provocado vómitos y desmayos en su estreno en Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla trailer.

Hay películas de películas y no todas suelen ser para todos los públicos. Algunas sofisticadísimas como las de Akira Kurosawa o Andrei Tarkovsky, otras tan digeribles como un paquete de papas, como la saga de El Paseo o todas las de Marvel, pero también hay unas indigestas y sucias, en las que la sangre, vísceras y cuanto fluido corporal se pueda imaginar inundan la pantalla. Estas últimas, por lo general, no llegan al gran público y quedar reservadas para los más extremos gustos de algunos cinéfilos, y pocas veces logran titulares o incluso, ocupar las salas de cine comerciales.

Este no es el caso de Terrifier 2, una brutal película del subgénero de terror slasher –que ha llevado a las pantallas grandes títulos como Psycho de Alfred Hitchcock, Scream de Wes Craven, Candyman de Bernard Rose, Halloween de John Carpenter, The Texas Chain Saw Massacre de Tobe Hooper– y que también puede enmarcarse en el cine gore –del que destacan sucias A Serbian Film de Srđjan Spasojević y The Human Centipede de Tom Six–, que en los últimos días se ha vuelto viral por las fuertes reacciones que ha suscitado en los cines en los que se ha proyectado en Estados Unidos.

Más allá de la polémica en redes sociales, llama la atención la propuesta del portal Bloody Disgusting, que a través de una campaña en redes sociales, busca que la película sea nominada en la próxima edición de los premios Óscar, cosa que Brad Miska, uno de los responsables de la web, sabe que es muy difícil, pero no deja de ser divertido:

“No, nunca pasará. Sí, es una tontería total. Pero ¿sabes qué? La idea de hacer que los miembros de la Academia se traguen una película de terror extremo que, en otras circunstancias, hubieran considerado por debajo de su nivel. Esa oportunidad es demasiado descacharrante como para pasarla por alto”, escribió Miska.

Una película que provoca vómitos

Reportes de desmayos, vómitos, personas llorando y en shock se han viralizado en redes sociales, en las que algunos usuarios, al salir de la película han escrito cosas como:

“Acabo de ver ‘Terrifier 2′. Fue un desastre increíble y sangriento. El chico detrás de mí se desmayó y se chocó contra mi silla. Otro chico se marchó porque no se sentía bien, se lo oí decir y al salir por la puerta del cine escuché a un chico vomitar”, “Mi amigo se desmayó y el teatro llamó a una ambulancia. Muy recomendable”.

La película, que dura cerca de dos horas y media, cuenta el regreso de Art, el payaso, un trastornado asesino que en la noche de Halloween revive para cazar a una adolescente y su hermano en el condado de Miles, en donde, un año antes de los eventos de Terrifier 2, Art, el payaso, luego de asesinar a varias personas es cazado y, aparentemente, dado por muerto.

En esta secuela, también escrita y dirigida por Damien Leone, Art, el payaso, revive y comienza a cazar a Sienna Shaw y su hermano menor Jonathan, que están planeando sus disfraces para la noche de Halloween, Sienna, como una guerrera alada y Jonathan, como Art, el payaso. La trama, que no es muy compleja. avanza con el payaso cometiendo asesinatos y cazando a los jóvenes.

Una de las escenas más perturbadoras y que es la responsable de los miles de comentarios en redes sociales es cuando Art, el payaso, asesina a Allie, una amiga de la protagonista de la película, en una larga secuencia en la tortura a la mujer aumentando su sadismo según avanzan los minutos.

La escena comienza con el payaso tomando de la cabeza a Allie para, en medio de forcejeos, arrancarle el cuero cabellos –como lo hace Aldo Raine “El Apache”, en Bastardos sin gloria–, para después desollarla, apuñalarla, romperle algunos huevos y provocarle un sinnúmero de heridas cada una más horrorosa que la anterior, hasta que la sangre de Allie tiñe por completo el piso de la habitación en la que es torturada. Pero no contento con esto, Art, el payaso, le amputa un brazo y le rompe el otro, para rematar su orgía de sangre rociándola con lejía y sal y así terminar su rito sanguinario.

Por lo pronto la película solo se ha estrenado en algunas salas de los Estados Unidos, y está disponible, por ahora, en Amazon y en el portal Screambox, sin que hayan planes, a la vista, de estrenarse en Colombia o en América Latina.

