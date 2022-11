Te aviso, te anuncio que hoy renuncio: Piqué se despide del fútbol mientras Shakira le manda indirectas musicales

En redes sociales señalan que Piqué se retira porque “le quedó grande” tener que usar una camiseta con el nombre de su ex estampado en el pecho. Foto: Archivo Infobae.

La noticia del retiro de Gerard Piqué de las canchas no ha dejado de despertar comentarios y especulaciones en redes sociales, pues la salida del zaguero central del Barcelona se da preciso, cuando el futbolista se ve envuelto en uno de los escándalos mediáticos más candentes que ha presenciado el fútbol español y la farándula de la península.

Y es que el futbolista no solo ha sido el centro de atención de la prensa rosa por su separación con Shakira, el proceso judicial que afrontan por la custodia de sus hijos, y su nueva relación con Clara Chía, sino también por su intermediación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita. Por lo que, ante la presión de las redes y de los medios decidió dejar las canchas.

Ahora bien, Piqué, en el video que publicó con su anuncio de dejar el fútbol profesional, no menciona a su expareja, pero sí comienza diciendo que “hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada”, lo que, para muchos usuarios en redes sociales, estaría relacionado con que el blaugrana no pudo con la presión mediática por la separación de Shakira y ha preferido distanciarse definitivamente de las canchas.

Algunos de esos comentarios son: “No quieres usar la nueva camiseta con el logo de Shakira, eh”; “Te Felicito que bien actúas”; “lo que hace el hombre por no ponerse la camiseta con el nombre de su expareja en el pecho”; “como lo dijo Shakira en ‘Monotonía’: siempre buscando el protagonismo”.

Este último comentario trae a colación las presuntas indirectas que la cantante barranquillera le dejó a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía, en su más reciente sencillo. Una de estas, dirigida claramente a Chía, se da cuando Shakira canta “Ella te quiere, pero yo me quiero más a mí”.

A continuación, afirma que “Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario”, añadiendo lo insípidos que se volvieron los besos de su hoy expareja: “No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario”.

En otro momento de la canción, la barranquillera le dice, probablemente, a su expajera que, de un momento a otro él ya no era el mismo que antes, olvidando lo que un día llegaron a ser, siendo su narcisismo una de las causas de su ruptura.

“ De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Uno de los momentos en los que se pueden escuchar las indirectas a Piqué se da cuando Ozuna comienza a rapear:

“Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú, Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”.

A continuación se puede ver el videoclip y leer la letra completa de la canción:

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

Yo sabía que esto pasaría.

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que...

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

Yo sabía que esto pasaría.

De repente ya no eras el mismo.

Me dejaste por tu narcisismo,

te olvidaste de lo que un día fuimos

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no dabas ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Esto va corriendo por alguien

que por mí ni estaba caminando.

Este amor no ha muerto, pero está delirando.

Ya de lo que di no hay na’

te lo digo con sinceridad,

todo está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya.

No me repitan la movie otra vez que esa ya la vi

Ella te quiere, pero yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario

Y lo peor es que...

Shakira logró unir a miles de personas en torno al estreno de su video y consiguió en menos de una hora cerca de 52.000 reproducciones en YouTube en el día de su estreno. Asimismo, las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Música, entre otros, lanzaron en simultáneo el sencillo.

Cabe mencionar que el video fue codirigido por la colombiana y quien ha participado en sus últimas producciones musicales, Jaume de la Iguana. Como se vio desde hace algunas semanas, el clip fue rodado en Manresa, ciudad española y perteneciente a la provincia de Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña.

El clip comienza con Shakira al interior de un supermercado, similar a lo que ocurrió con Chantaje que grabo junto a Maluma, seleccionando algunos snacks y de fondo suena Te Felicito. Con los ojos envueltos en lágrimas comienza a pronunciar las primeras letras del tema y cuando levanta la mirada, frente a ella hay un hombre que le lanza un bazukazo justo al corazón.

Aunque queda malherida con un hueco en su pecho, su corazón sale volando y cae al piso, lo curioso de la situación es que este sigue latiendo fuera de su cuerpo mientras que alguien lo pisa. Y desde allí, comienza la travesía de la artista para lograr llegar a una especie de bóveda en la que lo guardará.

SEGUIR LEYENDO: