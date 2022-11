A medianoche el Senado aprobó conciliación de la ley de paz total, y el Centro Democrático se retiró de la votación

A medianoche, en el Senado aprobaron la ley de paz total. Foto: Captura de pantalla

Justo después de la extenuante jornada de más de 14 horas de debate de la reforma tributaria, cuando el reloj marcó el inicio del jueves, en la plenaria del Senado de la República se aprobó la conciliación del texto de la modificación de la ley de orden público, más conocida como ley de paz total.

Por el sí votaron 63 congresistas, en contra hubo cuatro, de manera que el balón queda en la cancha de la Cámara de Representantes. La conciliación acoge así 11 artículos que se aprobaron en esa corporación del Legislativo y 9 del Senado.

“Les quiero dar una gran noticia logramos aprobar la ley de paz total y logramos sacar adelante los artículos 10 y 11 que crean el servicio social para la paz como un complemento al servicio militar obligatorio que habían sido negados inicialmente en el Senado y que la Cámara de Representantes los mantuvo y que en la conciliación lo logramos mantener”, señaló el congresista Ariel Ávila, quien fue ponente del proyecto.

También entregó más detalles de cómo quedará el articulado final, donde se distinguen dos tipos de negociaciones con los grupos armados ilegales y hasta la implementación territorios especiales con el fin de lograr el cese de la violencia en el país.

“Se crea, además, los acuerdos parciales. Se mantiene la figura de zonas de ubicación en un estado avanzado del proceso. Se crean dos tipos de proceso: de paz y sometimiento a la justicia. Se crea el gabinete para la paz buscando la coherencia en la inversión de recursos, y se crean las regiones paz para agrupar municipios y superar las causas estructurales del conflicto armado”, explicó Ávila.

Lo que más destacó el congresista fue que, según él, adoptaron con esta ley el clamor popular de implementar el servicio de paz.

“Esta ley, tal vez de las más importantes que se ha aprobado en este gobierno del cambio. Claro está la reforma tributaria, la ley de presupuesto y está esta ley de paz total. Es una inmensa alegría, muchos jóvenes, cuando yo salí a las calles, me decían -No desista del servicio social para la paz, yo no quiero empuñar un fusil-. Pues les hemos cumplido y vamos camino hacia la paz total”, concluyó el senador del Partido Alianza Verde.

Centro Democrático se retiró de la votación

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe señaló que se retiraba de la votación en plenaria del Senado argumentando que desconocían el texto final de la conciliación.

Quien tomó la vocería de esa colectividad fue la senadora Paola Holguín quien señaló que en su cuenta oficial de Twitter que la querían ‘pupitrear’ sin preparación ni debate.

“Queremos dejar una constancia, ustedes nos dieron un poco más de 24 horas para leer más de 300 páginas de la reforma tributaria que se acaba de aprobar, todos en tiempo récord hicimos un trabajo juicioso y llegamos a la plenaria preparados para debatir solo ese proyecto y, ¡oh sorpresa! Nos dicen algunos minutos que también vamos a votar la conciliación de la 418”, inició su intervención la senadora uribista.

Holguín cuestionó que los congresistas presentes en el recinto pudieran dar la discusión: “Ese proyecto de ley es muy importante porque es el de paz total. ¿Quisiera saber cuántos de los senadores que están en esta plenaria venían preparados para debatir y votar esa conciliación que tiene varios temas?”.

Seguido les recordó que en el mencionado documento se revivían puntos que se habían derogado, como era el caso del servicio de paz.

“Por un lado revive el servicio social para la paz que aquí se eliminó y que busca sustituir el servicio militar obligatorio, que aquí tuvo un fuerte debate por el tema de constitucionalidad. Fuera de eso agregaron tres artículos nuevos y en el artículo segundo de manera explícita faculta la posibilidad de negociar con la disidencia de la Farc”, reprochó.

De esta manera, la congresista señaló que no solo se trataba de un proyecto muy importante para el gobierno Petro, sino para todo el país por lo que se requería un debido proceso en el Legislativo.

“Es una irresponsabilidad porque puede que esté publicado, pero nos anunciaron hace 10 o 15 minutos que íbamos a votar la conciliación de ese proyecto. Entonces con todo respeto el Centro Democrático se va a ausentar y no va a votar esta conciliación que no fue anunciada con tiempo y para la que no venía preparada la plenaria”, finalizó en su intervención.

