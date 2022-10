Maximiliano está en un “socavón de oro”: nuevos detalles sobre el caso del niño desaparecido en Antioquia

Foto: Twitter - @CAHUCOPANA

Ya son 34 días sin tener rastros del paradero de Maximiliano Tabares Cano, el menor de seis años que desapareció en Remedios, Antioquia, el 21 de septiembre del año en curso.

La madre de Maximiliano ha dado varias versiones sobre el caso, pero en su última declaración, ella indicó que el menor se encontraría en un socavón de oro, según lo que le habrían dicho los espíritus con los que ella se comunica.

Inicialmente, la mujer habría dicho a las autoridades que: “Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno, yo lo acompañé hasta la puerta, vi que él llegó de la esquinita de la tienda, porque la tienda no está lejos, yo me vine a montar la aguapanelita, cuando yo vi que pasaron dos minutos y nada, yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda, pero todo estaba cerrado, nadie por ahí ni el niño ni nada”, narró Sandra Patricia Cano.

La versión de la mujer se mantuvo hasta que el caso dio un inesperado giro luego de que las autoridades capturaran a seis familiares del niño, al parecer, por estar involucrados en la misteriosa desaparición. Se les acusa de, supuestamente, haber practicado ritos satánicos con el menor., versión que cada vez adquirió más fuerza, incluso con la nueva versión de la madre y con el señalamiento que ella misma hizo sobre el paradero del menor.

El periodista César Chaparro, el domingo, en el medio de comunicación Blu Radio, se refirió a lo último que se supo de la desaparición del menor, y esto tiene que ver con la declaración de la mujer donde aseguró ante un juez que Maximiliano permanece en un socavón, pues los espíritus que ella sigue así se lo habrían comentado:

“Son desgarradoras las historias que se conocen en esta investigación y la respuesta de la misma madre es más desgarradora aún. Enchina la piel no solo al investigador sino a nosotros como periodistas. Dice que los espíritus que ella sigue lo tienen en un socavón y con esta respuesta arranca la audiencia de legalización de captura de ella, del padrastro del menor y la abuela”, dio a conocer el periodista.

Chaparro también hizo una valiosa declaración sobre la presunta secta satánica, pues indicó que Los Carneros, secta que estaría relacionada con la desaparición del menor, “estaba identificada por la Policía como una red de estafadores que prometían ubicar caletas de oro y dinero”.

El gobernador de Antioquia, dijo que: “Es un caso que no merece sino el rechazo más contundente y un ánimo unánime desde la institucionalidad y la sociedad. Nosotros hemos venido como Gobernación a través del seres de seguridad humana y a través de la Secretaría de Seguridad, acompañando toda la acción de la Fiscalía y de la Policía y de los investigadores esta información la teníamos directamente, pero hemos querido ser prudentes por solicitud de la misma Fiscalía y la policía en el sentido de evitar cualquier filtración que pudiera dar con la con el escape de los presuntos autores de estos delitos y o con la alguna dificultad en su captura y judicialización, pero ya hay alguna forma se ha hecho pública y por eso lo que quiero es expresar: el rechazo total, además el reconocimiento a la acción de la Fiscalía el reconocimiento a la acción del CTI el reconocimiento”, dijo Aníbal Gaviria en una rueda de prensa.

Adicionalmente, hizo un llamado para que continúe el accionar con la condena de los implicados y con la búsqueda de Maximiliano.

Y añadió que: “Es una cosa que eh, verdaderamente horroriza y que nos debe llamar a la reflexión sobre un aspecto también importante y es la oportuna denuncia que sean muy conscientes de la importancia de una denuncia, cuando se produzcan sospechas sobre un accionar tan extraño como este, en un círculo familiar o en un entorno familiar”, enfatizó el gobernador y adicionalmente indicando que continúa en pie la recompensa de 60 millones por información sobre el paradero del menor.

