Acueducto trasladó el 53 % de sus redes para darle paso a la Línea 1 del Metro

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado informaron que a la fecha se ha traslado 4,1 kilómetros de redes matrices de acueducto y 5,5 kilómetros de redes troncales de alcantarillado, para darle paso a la primera Línea del Metro.

Según lo informado por el EAAB, para liberar espacio para el trazado del Metro de Bogotá se requiere hacer un traslado de 17, 9 kilómetros de redes, de los cuales solo se ha avanzado con 9,6 Km, incluyendo la recuperación del espacio público.

Cabe resaltar que a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha ejecutado obras de traslado de tubería en cuatro sectores claves para la primera líneas del metro con los siguientes avances: Pulpo en la carrera 68 con avenida Primero de Mayo, con el 32 % de avance; avenida NQS con diagonal 16 sur y avenida Caracas con calle 1, con avance del 45 %; avenida Primero de Mayo desde la avenida Villavicencio a la carrera 71D con un 35 % de avance y avenida Villavicencio entre la ciudad de Cali a la avenida Primero de Mayo con avance del 90 %.

En cuanto al acuerdo de la empresa Metro de Bogotá y la EAAB se incluye el traslado de 28 interferencias de redes troncales de alcantarillado y redes matrices, las cuales se llevarán a cabo a través de siete contratos de obra e interventoría.

“Los trabajos de traslado de redes iniciaron en noviembre 2017 con la ejecución de diseños y las obras en el año 2021, la terminación de estas obras en su último frente está programado para finales de julio de 2023″, resaltó la administración

Este proyecto de traslado de redes hace parte de las actividades requeridas para que a futuro los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Los Mártires, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Santa fe, Chapinero Y Puente Aranda puedan hacer usos del Metro de Bogotá, sin verse afectados en los servicios de acueducto y alcantarillado.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que trabaja en varios puntos para disminuir los impactos de la temporada de lluvias. Foto vía: bogota.gov.co

Por otro lado, el pasado martes 18 de octubre, la administración de Bogotá, lidera por la alcaldesa encargada, Edna Bonilla y el personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) estuvieron recorriendo el canal del río Salitre con el fin de trabajar en la disminución de los impactos de la segunda temporada de más lluvias en la ciudad.

La alcaldesa señaló que se viene realizando un trabajo conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en jornadas de limpieza en diferentes canales de la ciudad, con el objetivo de prevenir emergencias que se puedan ir generando durante esta ola invernal.

“Los humanos somos los que más generamos basuras y no estamos cumpliendo con algunas cosas básicas, no sacamos la basura en la hora indicada, votamos los preservativos, toallas higiénicas y pañitos por la tubería”, señaló la alcaldesa encargada.

Por su parte, la EAAB ha venido realizando un mantenimiento preventivo a la infraestructura del drenaje, donde se invierte más de $26.262 millones en la limpieza de tuberías, pozos y canales donde se ha retirado en promedio, en los últimos 12 meses, un aproximado de 107 mil toneladas de basuras y desechos.

“En el marco de las acciones de prevención de la EAAB se adelantan operativos en puntos críticos en lugares de alto impacto circundantes a universidades, zonas de comercio, plazas de mercado y áreas de esparcimiento (Galerías, Zona T, Zona G y sector de la Avenida Primero de Mayo con Boyacá)”, añadió la administración.

Finalmente, el Distrito de Bogotá y la EAAB han recomendado no obstruir los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia, no arrojar grasas o aceites en los sumideros y no arrojar preservativos, toallas higiénicas o pañales por el sanitario.

