“Son ‘cagaditas’ que se pueden corregir”: Jorge Luis Pinto habló de Teófilo Gutiérrez y su permanencia en el Deportivo Cali

“Son ‘cagaditas’ que se pueden corregir”, las charla entre Jorge Luis Pinto y Teófilo Gutiérrez en el Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto asumió como nuevo director técnico del Deportivo Cali, en medio de un fuerte crísis deportiva del club el cual le obligará a prestar especial atención a la tabla del descenso en el 2023. El entrenador habló en el VBar de Caracol Radio en donde contó algunos detalles de su primer encuentro con los jugadores y se refirió a nombres en específico como Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez y Humberto Acevedo.

Mucho se habló de como Mayer Cándelo nunca se la llevó bien con Gutiérrez en el camerino, lo que resultó siendo crucial para la continuidad del estratega vallecaucano. Una vez nombrado Pinto como nuevo DT, el santandereano habló con el jugador campeón en el segundo semestre del 202 y reveló que su nivel en los primeros entrenamientos lo sorprendió, así como algunas frases del diálogo que sostuvieron:

“Tiene contrato, trabajamos bien, muy bien y eso me tiene sorprendido. Lo veo compenetrado tácticamente Él trabajó bien. Ahí sí, como le dije: Son cagaditas que no se pueden hacer más en el fútbol. Pero está trabajando bien, compenetrado tácticamente y todo”.

A manera general, el estratega mundialista con Costa Rica en 2014 pidió a su nuevos dirigidos total entrega por la institución y amor por el fútbol. Para ello hizo un simil muy popular en la sociedad con el fin de que su mensaje llegara de una manera clara, “Que amen el fútbol y la frase que tengo, un poquito grosera. Pero, muy colombiana, que estén ‘encoñ*d*s’ de la camiseta del Deportivo Cali. Le pregunté a los jugadores: ¿Qué es estar ‘encoñado’ de una mujer? Me dijeron: No. Ah, bueno, así los quiero, porque es la única manera de triunfar”.

Por último, Jorge Luis Pinto se refirió a la filosofía del Deportivo Cali de jugar con 70% jugadores canteranos y un 30% de jugadores traídos de estos clubes, algo que el entrenador comparte, piensa respetar, pero es consciente que en el armado de una nómina títular puede tener importantes modificaciones en pro a los resultados y a los objetivos de la temporada:

“Busco construir un equipo a mi manera y empezar a competir. Cali tiene que sacarle provecho a estos partidos para equilibrar el promedio de puntos e ir mirando la nómina para el año entrante (...) En Cali hay que respetar el 70-30, es filosófica esa idea. Puede ser que rebaje un poco porque hay que mirar cosas que se necesitan y en el club no están. Miraremos qué productividad tiene el grupo… Cali es un equipo que forma buenos jugadores y los estoy probando. Vamos a ver qué pasa en competencia”.

El experimentado entrenador de pasado en clubes como Independiente Santa Fe, Millonarios, Cúcuta Deportivo y en selecciones como Costa Rica, Emiratos Arabes y Honduras, ya había advertido sobre la importancia del compromiso con la institución y la necesida de que los jugadores cambiaran su mentalidad:

“Aquí en el corra, no meta y no sienta la camiseta, no va a poder jugar. Eso nos llevará a un cambio. En el fútbol hay principios y uno de ellos es entregarlo todo. Quiero que la afición nos ayude a construir este recambio. Nuestra intención es que el jugador del Cali salga con confianza al terreno de juego respaldado por su hinchada”.

