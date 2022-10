Así quedó la regulación para cruzar la frontera con Venezuela

Personas cargadas con mercancías pasan la frontera hacia Venezuela a través del puente Simón Bolívar

Según se estima, hasta antes del restablecimiento diplomático y la reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela, unas 30 mil personas transitaban diariamente por estos pasos; cifra que principalmente era aumentada por los denominados migrantes pendulares, aquellas personas que trabajaban y viven o estudian en el otro lado. Pues desde el lunes, se habilitó el paso no solo de transeúntes, también de vehículos de carga y prácticamente volvió la normalidad. No obstante, fueron 7 años llenos de zozobra e incertidumbre, por lo que aún no es muy claro cómo es que se debe hacer el traslado de manera legal.

Por ejemplo, solamente en el departamento de Norte de Santander se habilitaron 3 pasos peatonales, los cuales tienen unos horarios específicos para el tránsito. Empezando por el puente internacional Simón Bolívar, que es el cruce más grande, el cual comunica el sector conocido como La Parada, en Villa del Rosario (Colombia), con San Antonio del Táchira (Venezuela), se apertura a las 5 de la mañana y opera hasta las 8 de la noche.

En uno de los costados del puente encontrarán las respectivas oficinas y puestos de control de las autoridades migratorias, puntualmente para aquellos que deban sellar su pasaporte; para este trámite deben presentar el documento de identidad, o, permiso por protección temporal.

Esta misma dinámica aplica para el paso habilitado en el puente Francisco de Paula Santander, que va desde el estado Táchira, en el punto conocido como El Escobal, que comunica directamente con la ciudad de Cúcuta. Allí también el horario de atención de las oficinas de migración va desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche.

El otro paso en este departamento es en el puente Unión que va de Puerto Santander a la población de Boca de Grita, en el estado Táchira, que al igual que los anteriores, opera en los mismos horarios.

Pero todo esto hace surgir la primera gran duda, ¿es necesario sellar siempre el pasaporte? la respuesta es no, solo es necesario hacer este trámite si se desea ingresar más al interior de los países, o fuera de las llamadas zonas fronterizas. Para esto, tendrá que solicitar un sello en la oficina de migración y en un plazo no mayor a 12 horas tendrán que estampar la marca en el pasaporte, que le dará una permanencia vigente de 3 meses.

En el caso de quienes accedan por las terminales aéreas, deberán hacer lo mismo y previo al vuelo, tendrá que diligenciar el denominado ‘Check - Mig’ en la página de Migración Colombia, esto para los ciudadanos colombianos.

Si usted debe hacer el tránsito con mascotas, lo podrá hacer presentando la tarjeta o carné de vacunación, donde se constate que posee el esquema completo, principalmente aplicadas las dosis contra la rabia.

Lo último que tendrá que tener en cuenta es que las personas pueden hacer el cruce en busca de atención médica, para abastecerse de alimentos o medicinas, incluso por razones personales, no obstante, tenga en cuenta que desde el año 2019 se emitió una resolución donde se establece un listado de bienes y demás productos de la canasta familiar, los cuales pueden pasar por los pasos fronterizos.

Pero, se debe tener en cuenta que semanalmente se puede hacer el tránsito de has 50 unidades de valor tributario, quiere decir: una UVT representa 38004 pesos, o sea, no podrá excederse de $ 1.900.200 en los productos que desee pasar por los cruces.

De ese valor, 40 UVT, más o menos 1,5 millones de pesos pueden ser: alimentos, productos de aseo y/o higiene personal, calzado, ropa, entre otros. Los otros 10 pueden ser artículos deportivos o para mascotas, o incluso, lo destinado para transportarse.

Por esto, se les recomienda a las personas que siempre hagan el tránsito con las facturas, esto en caso que algún agente migratorio lo requiera, usted pueda comprobar la legalidad de los productos que está pasando. Adicionalmente, para los colombianos, si llega a ingresar hasta con mil dólares, no deberá pagar ningún coste arancelario.

SEGUIR LEYENDO: