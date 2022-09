Exministro de Defensa de Álvaro Uribe criticó el discurso de Gustavo Petro ante la ONU

Foto de archivo del presidente de Colombia Gustavo Petro hablando ante la Asamblea General de la ONU Sept 20, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

En el programa Sala de Prensa Blu, de la emisora Blu Radio, Gabriel Silva, que se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2009 y 2010, criticó el discurso que dio el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Petro les habló a unas audiencias equivocadas. En lugar de hablarle a la comunidad diplomática, hizo un discurso más orientado hacia los líderes de América Latina y a sus electores; le habló más al país que a la diplomacia internacional”, dijo el exministro, haciendo referencia al tema tratado por el mandatario sobre la guerra contra las drogas, el cual aseguró en su discurso que “ha fracasado”.

Se ha desempeñado como embajador de Colombia en Estados Unidos durante los gobiernos de César Gaviria y Juan Manuel Santos. También fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Santos abandonó dicho cargo para empezar su campaña presidencial. Foto: Colprensa.

Dijo Silva que la guerra contra las drogas, que se ha mantenido durante años, “no se puede cambiar de repente”. “Cambiar el paradigma de las drogas no se puede hacer desde Colombia, ni siquiera desde América Latina, se necesita un consenso y la colaboración, y uno no arranca insultando a los que necesita que lo ayuden”, aseguró el ministro en el medio mencionado.

Pedro Viveros, analista de Blu Radio, se sumó a las críticas en el mismo programa en cuestión, refiriéndose sobre todo al contenido del discurso. “Fue un discurso con un alto contenido político e ideológico, y más dirigido a los fanáticos progresistas que lo siguen y menos al auditorio donde estaba; le faltó mucha diplomacia”, dijo el analista, agregando que involucrar ideologías en tal escenario “puede traer consecuencias”.

“Tiene unos riesgos muy grandes meterse en el camino de la ideología y del desbalance político en un auditorio como la ONU”, expresó Viveros.

Las críticas al discruso de Petro

Otro de los que criticó la aparición de Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU fue el expresidente Andrés Pastrana, quien aseguró que había sido una “vergüenza” el discurso del mandatario de izquierda frente a los líderes del mundo.

“Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína. Desecha sus efectos sobre la salud pública y desprecia los muertos que, como la Corte Suprema masacrada por su M-19 para Pablo Escobar, dejan las mafias con que hoy pacta el poder”, indicó el exmandatario.

Expresidente colombiano Andrés Pastrana (Colprensa/Sergio Acero).

En esa misma orilla, el congresista del Centro Democrático, Miguel Uribe, señaló que las palabras del presidente colombiano estuvieron cargadas de “resentimiento y odio”, en vez de ser un discurso esperanzador y que llamara la conciliación, pretendía posicionarlo como líder de los gobiernos de izquierda ante el mundo.

“Resalto que acusa a la libertad económica y al libre mercado, no solo de promotor del cambio climático, sino de la muerte en el mundo. Ojo, gracias al crecimiento económico, y a la inversión se ha generado empleo para superar la pobreza, la prioridad en Colombia debe ser proteger nuestros recursos naturales, garantizar la protección de nuestras selvas, pero sin duda garantizar la protección de la pobreza y darle oportunidades a quien tanto las necesitan. Esta no es la manera en la que lo va a lograr Gustavo Petro si sigue con este rumbo”, indicó el senador del partido de oposición.

A su vez, el excandidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, aseguró que los grupos armados ilegales debían estar “gozando” con la intervención de Gustavo Petro ante la ONU, “todo lo relacionado con el des-gobierno Petro es vergonzoso, violento o cohonesta con lo ilegal. No hay respeto por la ley, se ataca al que ahorra para progresar y se esfuerza, es el imperio del caos al servicio de la delincuencia”.

