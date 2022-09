Piden apoyo de Gustavo Petro para proyecto de ley que legalizaría cannabis de uso adulto

La carta fue firmada por 25 congresistas de diez partidos diferentes. (Colprensa - Sergio Acero)

Este 21 de septiembre, un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hubiera pedido a los líderes mundiales replantear la guerra contra las drogas en la más reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, el congresista liberal Juan Carlos Losada le envió una carta abierta para que se sume a su iniciativa de regular el cannabis de uso adulto en el país.

Losada hizo pública su petición a través de su cuenta de Twitter. Allí publicó una copia de la carta física y un mensaje. “Presidente @petrogustavo: En esta carta invitamos a que su gobierno se sume al proyecto de Acto Legislativo que materializará el cambio de política de drogas que ayer le propuso al mundo entero. La prohibición no salvó ninguna vida, es #HoraDeRegular el #CannabisDeUsoAdulto”.

La misiva comienza, justamente, con una cita al discurso emitido el pasado martes por Petro ante la ONU en la que pide “acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”. Acto seguido, Losada recordó que diversos sectores de la sociedad ya han subrayado el fracaso rotundo de la política prohibicionista contra las drogas desde hace tiempo.

También mencionó que ya se han presentado en el pasado varias iniciativas para abordar el problema de las drogas en Colombia desde una perspectiva de salud pública, autonomía de los ciudadanos y protección de los derechos humanos. No obstante, afirmó Losada, “ha naufragado por cuenta de los sectores políticos que se resisten a la fuerza del cambio social”.

Para el representante a la Cámara por Bogotá, el momento presente es ideal para hacer cambios en la política de drogas del país, dado que hay un número suficiente de congresistas de enfoque progresista y se eligió al primer presidente de esa corriente. Dicho esto, Losada le mencionó a Petro que hay un nuevo proyecto para regular el cannabis de uso adulto que ya pasó el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

“El camino en el Congreso apenas arranca y no será fácil. Por esta razón, los aquí firmantes sumamos nuestras voluntades y le pedimos al Gobierno nacional que avale y se sume al Proyecto de Acto Legislativo 002 de 2022 Cámara [...]. Del mismo modo, esperamos que, ante las distintas iniciativas que se han presentado sobre este particular, el gobierno tome un rol protagónico y facilite los espacios para concertar un texto definitivo”, solicitó Losada.

El representante concluyó su carta reiterando que la política prohibicionista “no protegió a los menores de edad de las sustancias psicoactivas, no ayudó a reducir ni la producción ni el consumo, no creó un solo empleo formal, en últimas, no salvó ninguna vida”, y que la regulación del cannabis de uso adulto sería un buen primer paso para crear un mercado legal, entregar alternativas productivas a los campesinos, quitarle un insumo económico a la guerra y cambiar la política antidrogas.

Carta abierta de Juan Carlos Losada a Gustavo Petro. Fuente: Twitter.

La carta fue firmada por 25 congresistas de diez partidos diferentes, tanto de Senado como de Cámara. Entre ellos figuran Humberto de la Calle, Daniel Carvalho, Gustavo Bolívar, David Racero, Roy Barreras, David Luna, Ariel Ávila, Fabián Díaz Plata, María José y María del Mar Pizarro, Duvalier Sánchez, Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Juan Sebastián Gómez, Wadith Manzur, Jorge Tamayo, María Fernanda Carrascal, Alirio Uribe, Heráclito Landinez, Luis Alberto Albán, Santiago Osorio, Diógenes Quintero y Andrés Calle.

