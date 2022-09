Yudy Arias, tras desfilar en el New York Fashion Week, recordó cuando en Medellín la discriminaron en sus intentos de ser modelo

Yudy Arias, tía de Maluma. Foto: Instagram @yudyarias

Entre su familia, Maluma no es el único que genera conversación entre las redes sociales y los medios de comunicación, también lo hace su tía materna: Yudy Arias. Vale mencionar que, en múltiples oportunidades tía y sobrino han dado cuenta de la armoniosa y cercana relación que tienen.

Ahora bien, por estos recientes días la yogui antioqueña volvió a encabezar titulares entre la prensa rosa por una publicación que realizó en sus redes sociales y en la que se sinceró sobre un aspecto de su vida: cuando se sintió discriminada en sus intentos por convertirse en modelo hace bastante tiempo atrás.

De este modo, el pasado viernes 16 de septiembre Arias publicó una fotografía desfilando por una pasarela del New York Fashion Week, desarrollado entre el 9 y 14 de septiembre, y escribió en primer luigar sobre el tema:

“Quiero contarte una historia… Un día hace muchos años fui a una agencia de modelos (Medellín y todavía existe) e hice mi casting, la dueña me dijo así: (tono burlón):-”Tú no eres lo que buscamos, ni queremos“-… (para que entiendas: yo, una chica de barrio normalita) la verdad me sentí triste y discriminada”.

Pero Yudy Arias no dejó que aquellos comentarios le nublaran sus sueños y mantuvo sus objeteivos en firme, fue así como agregó en su relato:

“Fui por lo mío, emprendí: “Yo hice mis propias oportundiades” (CEO) de muchas cosas, incluyendo marcas personales y no propias y, esto no acaba aquí, (luego hice muchas marcas, fotos y catálogos como modelo): Hace poco una diseñadora me vio y me dijo: -¡Wow!, amo tu energía con todo lo que eres… te quiero en mi próxima pasarela de … NYFW, New York Fashion Week- y aquí estoy”.

La diseñadora en cuestión es Paris Rodriguez, colombiana. Además, no sobra mencionar los motivos por los que la tía de Maluma quiso compartir su historia: “Jamás de los jamases en sus vidas se queden con la opinión de alguien, ni dejen que alguien defina sus destinos”.

Además de publicar algunas fotografías sobre lo que fue su pasarela, Arias también compartió un video con el que se captó casi que el paso a paso desde que empezó a prepararse para su desfile en el New York Fashion Week (2022).

Juliana Galvis recordó su época de modelo y las críticas que recibió para desfilar en Bogotá: “El que quiere, puede”:

Yudy Arias no fue la única celebridad colombiana que recibió decepcionantes comentarios en su anhelo por convertirse en modelo, en el pasado, también ocurrió lo mismo con Jualiana Galvis, aunque en su caso fue cuando llegó a Bogotá desde su natal Bucaramanga.

Entonces, el pasado jueves 8 de septiembre la actriz bumanguesa compartió una galería compuesta por tres imágenes con las que se le retrató en pasarela, mientras lucía un vestido de baño. Con estas fotografías la celebridad colombiana rememoró su época de modelo y escribió al respecto:

“Mi última pasarela… desde chiquita trabajé como modelo en Bucaramanga, pero al llegar a Bogotá siempre oía lo mismo: -Eres muy enana para ser modelo, no sirves para desfilar-”; recordó en un principio desde su cuenta de Instagram.

Esta clase de comentarios negativos probablemente desanimarían a cualquier persona, sin embargo, Juliana Galvis continuó adelante con oídos sordos ante las críticas y su sueño en el modelaje pudo concretarse. Fue así como concluyó a modo de reflexión: “... Y¿saben qué? Lo seguí intentando, y entendí que lo importante es la actitud, que el que quiere, puede, y que con disciplina y fe los sueños sí se hacen realidad”. Por otro lado, estas imágenes publicadas por la actriz de su último paso por la pasarela datan del año 2017.

