Armando Benedetti ya no es competencia de la Corte Suprema de Justicia: investigaciones pasan a la Fiscalía General de la Nación

Dos de los políticos implicados en estos casos ya fueron condenados. Foto: Colprensa

Este jueves 8 de septiembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó que cuatro procesos judiciales contra el exsenador Armando Benedetti dejaron de ser de su competencia luego de que fuera designado embajador de Colombia en Venezuela. Por ello, las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia pasaron a manos de la Fiscalía General de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia había vinculado a Benedetti en julio pasado en el proceso de contratos para viviendas de interés social del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que tuvieron lugar durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando Benedetti era un senador vinculado al Partido de la U. La entidad se le habría entregado a ese partido como cuota burocrática.

El congresista Benedetti, que hacía parte de ese partido hasta que fue expulsado en el 2020 junto a Roy Barreras, ha sido mencionado en uno de los contratos que investiga la Fiscalía como parte del entramado de corrupción, por lo que fue denunciado por el abogado Jaime Lombana y se inició la investigación en su contra.

No obstante, el pasado 29 de agosto Benedetti fue posesionado como embajador en el vecino país. Según el artículo 235 de la Constitución, los embajadores de Colombia no son juzgados por la Corte Suprema sin una acusación previa de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si bien puede juzgarlo, no puede adelantar investigaciones contra él.

Cabe recordar que Benedetti ha tildado estos casos como montajes en su contra, al punto de haber presentado tutelas contra esa corte por investigarlo. Señala que “sin un testigo, sin una prueba me tiene en la palestra pública por sus oscuras filtraciones”.

El caso Fonade

El eje de la investigación de este caso de corrupción se remite a Jorge Iván Henao Ordóñez, quien fue gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre 2016 y 2017. Él se entregó a las autoridades en agosto de 2018 y firmó un principio de oportunidad, aceptó los cargos y ha ido entregando la información que conoce del caso. Con estas declaraciones y la investigación de la Corte Suprema, los exsenadores Musa Besaile y Bernardo Elías (Ñoño) fueron encontrados culpables y posteriormente condenados.

De acuerdo con el diario El Espectador, Henao ha sido quien mencionó a Benedetti. Dijo que lo conoció en 2016 en el Congreso, a través de su padrino político, el exsenador Elías. Sostuvieron una corta reunión en la que dijo que tenía una empresa “buena” y le pidió que buscara cómo “se le puede ayudar” desde Fonade.

Se trataba de Certicámaras, dirigida entonces por Juan Carlos Santofimio. Este último llegó pocos días después a la oficina de Henao junto con Elsy Pinzón Barrera, asesora de Benedetti. Allí sostuvieron una reunión en la que habrían buscado un contrato para la compañía, que resultó adjudicataria para labores de archivo de entre 500 y 1.000 millones de pesos.

Enriquecimiento ilícito

La magistrada Cristina Lombana tuvo a cargo hasta hoy otra investigación contra Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que los reportes de ingresos del senador Benedetti no concuerdan y no estarían justificados.

Benedetti asegura que no existen pruebas y están buscando cómo inculparlo; debido a un apartamento en Altos del Retiro que su propietaria inicial, Ruby Corredor Díaz, no pudo justificar. Además, aparentemente información de la DIAN permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017.

