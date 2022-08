Nuevo doblete de Óscar Estupiñán con el Hall City. Es el goleador del Championship

Óscar Estupiñán es el goleador del torneo de segunda división en Inglaterra.

No han sido necesarios más que cinco partidos para que el delantero colombiano Óscar Estupiñán se imponga en lo alto de la tabla de goleadores del Championship, el torneo de segunda división del fútbol inglés.

Este fin de semana, en el partido de su equipo ante West Bromwich Albion, el ex de Once Caldas marcó doblete, pero no le sirvió más que para el registro personal, pues el conjunto dirigido por Shota Arveladze cayó goleado por 5 - 2. Si bien las cosas van bien para el cafetero, los resultados no acompañan a Hull City en las últimas semanas.

En aquel encuentro, el marcador se abrió muy pronto, con gol en propia puerta de Callum Elder, al minuto 37′, luego vinieron los tantos de John Swift, al minuto 48′, Darnell Furlong, al minuto 55′, Karlan Grant, al 70′, desde el punto de penalti, y Dara O’Shea, al minuto 85′. Los goles de Estupiñán fueron en los minutos 77′ y 90′.

La primera anotación del delantero se dio tras un contraataque del Hull City. Estupiñán marcó su posición en el área sobre el punto de penal y tras un pase de Tetteh, que venció al portero, la mandó a guardar en el fondo de la red. Sobre el final del partido, cuando ya estaba todo liquidado, llegó el segundo gol.

El portal SofaScore le dio una calificación de 8.1. Jugó los 90 minutos y realizó cuatro tiros totales, de los cuales tres fueron al arco. Efectividad de casi el 85%. Si bien el delantero de 25 años tiene pocos toques con el balón, es un atacante que responde siempre con goles.

Óscar Estupiñán marca doblete con el Hull City

Luego de vestir la camiseta de Once Caldas en el fútbol colombiano, Estupiñán partió a Europa, tras cuatro temporadas, con el ánimo de mejorar en su juego. Llegó a Portugal, al equipo B del Vitória, y convirtió 10 goles en 19 partidos. Eso le bastó para ser promovido al primer equipo, pero las directivas y el entrenador consideraron que aún no estaba listo para la liga lusa.

El colombiano es cedido al Barcelona de Guayaquil en 2019 y a mitad de temporada, luego de haber anotado cinco goles en once partidos, Vitória lo mueve de liga, esta vez a Turquía, en donde juega para el Denizlispor. Allí está la temporada completa y logra destacar con 14 goles en 33 juegos disputados. En ese momento, Vitória lo llama de nuevo al plantel y allí se queda hasta mediados de 2022.

Con Vitória Guimãraes, en sus dos ciclos, Óscar Estupiñán jugó un total de 87 partidos y registró 30 goles. Su buen rendimiento le sirvió para ser tenido en cuenta por el DT Reinaldo Rueda en la selección Colombia. Debutó el 5 de junio en la victoria 1 - 0 del conjunto tricolor ante Arabia Saudita.

El colombiano del Vitória de Guimarães Óscar Estupiñán es el máximo goleador de su club y se ha convertido en el delantero más eficaz de Portugal con un gol cada 128 minutos. EFE/ Vitória Sc

A mediados de 2022 se une al club inglés y hoy es uno de los primeros cinco jugadores más valiosos del plantel. Su valor está cotizado en alrededor de 3,50 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Con este resultado, Hull City quedó en la casilla número 6 de la tabla de posiciones, con 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros disputados. En la próxima fecha, que se jugará el sábado 27 de agosto, deberán enfrentarse a Conventry City, que ocupa la última plaza en la tabla.

Desde que llegó a Inglaterra, proveniente del Vitória Guimãraes, Estupiñán ha sorprendido por su habilidad para leer el juego y su capacidad de anticipación, cualidades que le han permitido gritar gol en cuatro ocasiones. Hoy es el goleador del torneo, con 366 minutos acumulados, por encima de Andreas Weimann, del Bristol City, Chiedozie Ogbene, del Rotherham United, y Joshua Sargent, del Norwich City, todos con 3 goles.

