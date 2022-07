Estrella de la selección Colombia se lamentó de la decisión de los clubes: “Da tristeza que no vaya a haber Liga femenina en Colombia”

Daniela Arias en medio de la Copa América: “Da tristeza que no vaya a haber Liga femenina en Colombia”. Crédito: Federación Colombiana de Fútbol

Pese a que los resultados del fútbol femenino en Colombia son para destacar, una Copa Libertadores, dos subtítulos del mismo torneo y clasificaciones a Copas del Mundo en las categorías sub 17 y sub 20 de la selección Colombia, los dirigentes del fútbol nacional optaron por no realizar liga profesional para el segundo semestre ante la falta de organización de los dirigentes.

Según la periodista de RTVC, Paula Fresneda, tan solo cuatro equipos (Deportivo Cali, América de Cali, Millonarios FC y Cortuluá) mantuvieron la disposición de participar. Además se propuso realizar un octogonal del 14 de agosto al 2 de octubre, a lo que se negaron los presidentes. Daniela Arias, una de las jugadoras del actual nómina de la selección Colombia que disputa la Copa América Femenina se pronunció al respecto en medio de la atención a los medios de comunicación.

La defensora, que actualmente juega en el Pachuca de México tras pasar por Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Junior FC y América de Cali, aseguró que al interior del grupo se recibe con mucha tristeza la noticia y apuntó a la falta de planificación por parte de Dimayor y de los clubes del fútbol colombiano en pro al desarrollo del fútbol femenino:

“Eso es falta de planificación, falta de organización, falta de apoyo. Se supone que la liga esta dando resultado y el fútbol femenino habla con resultados, habla por si solo (...) No hay que hacer las cosas por hacerlas, es falta de planificación, desde el inicio del año se tuvo que cuadrar si iba a ser una liga de un año o dos torneos por año”.

La jugadora que lleva dos goles en la actual edición de la Copa América Femenina aseguró que no puede dejar que esto afecte el rendimiento en el torneo. También aprovechó para recordar como la Liga Femenina fue fundamental para la clasificación a las Copas del Mundo Sub 20 y Sub 17 que se llevarán a cabo en Costa Rica y la India, respectivamente del 2023:

“Es un llamado a la Dimayor y no solo a ellos sino también a los clubes, que se vea el compromiso. Es una noticia triste porque en parte lo que se está haciendo en selecciones no tiene techo (...) No nos puede afectar, somos profesionales, pero no deja de ser una noticia triste”.

Esta situación ha provocado indignación entre la hinchada, teniendo en cuenta que una hipotética liga femenina se canceló y las jugadoras siguen esperando por un certamen digno y adecuado para el desarrollo del deporte nacional, así como de un salario y unas condiciones óptimas para vivir del deporte.

En ese sentido, llamó la atención que en la tarde del Día de la Independencia en Colombia, la Policía de Armenia y la Conmebol no quisieran que una pancarta en apoyo al fútbol femenino entrara al partido Colombia vs. Chile, por Copa América Femenina 2022.

El colectivo que organizó el acto de protesta fue la Red Universitaria de Derechos Humanos de Manizales y Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia. En sus redes sociales ofrecieron detalles de lo sucedido con el siguiente comunicado de prensa:

En la noche del 20 de julio de 2022, mientras se llevaba a cabo el partido de ‘la Tricolor’ contra Chile, la Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia emitió un comunicado oficial para informar una insólita situación protagonizada por la Policía de Armenia y Conmebol. Resulta que algunas hinchas de Colombia quisieron ingresar al Estadio Centenario un trapo que pedía una liga femenina digna. Increíblemente, las autoridades y la organización intentaron incautar el trapo, ya que lo consideraban un irrespeto.

Liga Femenina Digna, cartel dispuesto por la gente en el estadio Centenario de Armenia / (Twitter: @RedManizales)

Por último, Daniela Arias analizó lo que será el partido de semifinales ante su similar de Argentina. Para la defensora será vital la concentración en todas las fases del juego y ve este partido como una revancha de lo sucedido en la Copa América Femenina Chile 2018 en donde terminaron en el cuarto lugar por detrás de Brasil, Chile y el equipo ‘albiceleste’. El próximo partido de la selección Colombia será el lunes 25 de julio en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga:

“Va a ser un partido muy bonito, muy luchado. Ya las conocemos por los partidos amistosos jugados, dos empates. Tenemos un recuerdo, el de la Copa América pasada donde Chile y Argentina nos quitan las clasificación, pero el fútbol te da oportunidades”.

