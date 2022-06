Estos son los futbolistas que saldrán de Independiente Santa Fe para la próxima temporada

Independiente Santa Fe anunció la salida de varios futbolistas para la Liga Betplay 2022-II. Foto: VizzorImage / Samuel Norato

Independiente Santa Fe ya empezó la planeación del próximo semestre en el fútbol profesional colombiano. Luego de quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales en la Liga Betplay 2022-I, las directivas anunciaron al uruguayo Alfredo Arias como nuevo entrenador hasta diciembre del 2023. El objetivo: construir un proyecto deportivo que traiga títulos para la institución.

“Estuvimos viendo los últimos partidos de Santa Fe, con las plataformas de análisis deportivo hemos hecho un diagnóstico de por donde creemos que podemos darle una mejoría y así justificar nuestra contratación”, sostuvo recientemente el estratega ‘charrúa’ en diálogo con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio.

Además, Arias remató la importancia que tendrán los jugadores de las divisiones menores durante su estancia en el ‘león’: “Teniendo en cuenta a los jugadores en cantera, pienso incluirlos en los entrenamientos y adquirir confianza. A veces uno por necesidad hace debutar al joven y casi nunca sale bien, la necesidad no ayuda al joven porque él no va a poder solucionar lo que los mayores no han salvado. Normalmente cuando un joven se destaca es porque el equipo está bien y después se destaca”.

Estos son los futbolistas de Santa Fe que no seguirán la próxima temporada:

El equipo ‘cardenal’ ya inició su pretemporada y, así como lo anticipó Arias, se sentaría con el presidente Eduardo Méndez para definir los jugadores que continuarán y saldrán de la institución de cara al segundo semestre. La hoja de ruta quedó definida y este jueves 2 de junio se dieron a conocer varias novedades en torno al plantel a través de un comunicado oficial.

En primer lugar, Fernando Coniglio, Ezequiel Aguirre, Jerson Malagón, Harold Gómez y Francisco Meza dejarán el equipo luego de haber “llegado a un acuerdo para dar por finalizada la vinculación”.

Yulián Anchico, uno de los ídolos del cuadro ‘cardenal’, se retirará de la actividad profesional y tendrá un partido de despedida el fin de semana del 17 de julio, cuando el ‘león’ se enfrente ante Cortuluá por la tercera jornada de la Liga Betplay 2022-II. Sin embargo, este permanecerá vinculado a la organización “como asesor de nuestras Divisiones Menores”.

El nacido en Cúcuta, Norte de Santander, acabó de cumplir 38 años, y acumuló 366 partidos con la institución, incluidos 23 goles. Ello sin contar sus ocho títulos: tres ligas, una Copa Colombia, dos Superligas, una Copa Sudamericana y una Copa Suruga Bank.

La séptima y última salida confirmada es la de José Ortiz luego de que se le terminara el contrato. El zaguero de 23 años, quien arribó en el 2021 a la institución, fue uno de los defensores centrales titulares en el último semestre. En total jugó 42 partidos y marcó 2 goles.

Bajas de Independiente Santa fe de cara al segundo semestre del 2022

Con respecto a las incorporaciones, el club aseguró que las dará a conocer a su debido tiempo y conforme a las peticiones cuerpo técnico. “Como es costumbre en la institución, una vez se firmen los contratos de las nuevas incorporaciones teniendo en cuenta los requerimientos de nuestro director técnico Alfredo Arias, serán anunciadas”, concluyó el comunicado.

Uno de los principales retos de Arias será clasificar nuevamente a Santa Fe a los ocho mejores de la Liga Betplay, aspecto que no ha podido conseguir en los últimos dos campeonatos. En este semestre, por ejemplo, el ‘león’ se quedó por fuera de los cuadrangulares semifinales tras finalizar en la décima posición con 27 puntos. Fueron siete victorias, seis empates y siete derrotas las que obtuvo en el transcurso de la campaña.

