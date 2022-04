“Me dijeron que no levantara la cabeza, que me hiciera el borracho”: víctima relató como ladrones disfrazados intentaron evitar retén

De acuerdo con la información preliminar, un conductor de un camión que transportaba flores fue víctima por varios hombres que se hicieron pasar por policías, que lo obligaron a orillarse, para supuestamente adelantar un procedimiento de control y registro. Luego, se lo llevaron en un vehículo particular, pero fueron detenidos en un retén instalado por verdaderos agentes en Bogotá.

El hecho se registró en el sector de Siberia a la salida de Bogotá por la calle 80, “pusieron un carro adelante y una moto y dejaron un solo carril. A mí me dijeron ‘hágale, hágale’ (que avanzara). Ya cuando iba pasando frente al carro me dijeron ‘oríllese que lo voy a requisar’. No me dejaron ni bajar del carro cuando cayeron como siete ahí, me dieron un cachazo y me metieron al carro, me pusieron la chaqueta en la cabeza”, relató el conductor de 63 años de edad a Noticias Caracol.

De acuerdo con la víctima, lo amenazaron varias veces y alcanzaron a trasladarlo hasta el sector de Galerías, de Bogotá. Además, señaló que afortunadamente dos patrulleros que realizaban labores de vigilancia por el sector le salvaron la vida cuando aún permanecía en el vehículo de los ladrones.

“Me decían que no levantara la cabeza. Gracias a Dios, dos policías de cuadrante que hacían rondas vieron el carro sospechoso y los bajó. Se bajaron los manes y me dijeron que no levantara la cabeza, que me hiciera el borracho”, contó el conductor.

De igual manera, también mencionó que “un policía se acercó al vidrio y yo le hice señas. Se dio cuenta y los puso contra la pared. Me salvó, porque me iban a matar”.

Las autoridades informaron que el camión hurtado fue encontrado en el sector de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

Por su parte, los tres colombianos y un venezolano, fueron capturados y trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao; portaban un revólver de fogueo con el que intimidaban al comerciante. Se les imputará cargos y se procederá a la audiencia de legalización de captura.

Ladrón que habría participado en el robo a la finca del ‘Tino’ Asprilla fue enviado a la cárcel

A mediados del pasado mes de marzo, el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla denunció que unos delincuentes ingresaron a su finca, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca y le robaron varios objetos de valor. El pasado 10 de abril fue capturado uno de los presuntos implicados y, en las últimas horas, el hombre fue enviado a la cárcel por su presunta participación en el robo en la propiedad del exjugador de fútbol y fincas aledañas.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas señalando que lograron la judicialización de George Michael Orjuela Ríos, alias ‘Barbas’, al tener las pruebas suficientes para señalarlo como uno de los integrantes de la banda delincuencial que ha estado robando en fincas de Tuluá y municipios aledaños, entre ellas la propiedad del famoso colombiano. Anque el hombre no aceptó los cargos, se le ordenó cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Para el ente investigador, alias ‘Barbas’ hace parte de la red delincuencial identificada como ‘Los Finqueros’, quienes han estado robando ganado y objetos de valor en fincas del Valle del Cauca. Entre los robos que las autoridades han podido vincular a esta banda criminal está uno que sucedió el pasado 27 de febrero en el corregimiento Sonso, en Guacarí, en donde hurtaron 13 cabezas de ganado.

El segundo fue en la finca del ‘Tino’ el pasado 13 de marzo, en zona rural de San Pedro, cuando varios hombres armados ingresaron al terreno propiedad del exjugador y amenazaron a los trabajadores del lugar. De la finca del exfutbolista, según la Fiscalía, alias ‘Barbas’ y sus cómplices se llevaron herramientas, prendas de vestir, joyas, dinero en efectivo, y artículos personales de las víctimas.

