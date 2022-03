Jowell y Randy revelaron los problemas que afrontaron tras ser contratados por un temido narco colombiano

Los artistas fueron sorprendidos en la isla Múcura, como invitados a la boda de 'Fritanga' | Foto: Instagram @jowellyrandy

Han pasado 10 años del escándalo que generó la captura de Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, un narcotraficante colombiano que llegó a ser líder de la estructura criminal ‘Los urabeños’ (también conocida como Clan del Golfo), quien fue sorprendido por las autoridades cuando celebraba su matrimonio en compañía de reconocidos artistas.

Sin embargo, fue hasta hace unos días que Jowell, integrante del dúo de reguetón Jowell y Randy, se atrevió a hablar sobre las consecuencias que les generó el haber sido invitados a la boda del temido criminal.

De acuerdo con una entrevista que brindó el boricua al canal de YouTube ‘Molusco TV’, son varios los problemas de hacienda que acarrea desde entonces y que no le permitieron disfrutar de las ganancias obtenidas en 2011, considerado por él como uno de los mejores años de su carrera musical.

“Yo no pude justificar mis gastos operacionales de ese año y por eso estoy clavado hoy en día con Hacienda, entonces estoy haciendo un plan de pago bien hijue*#&$ ¿Por qué razón?, yo te voy a hablar claro y te voy a explicar eso rápidamente: nosotros en 2012 fuimos a cantarle a un narcotraficante bien famoso, se llama ‘Fritanga’. El tipo era el líder de un cartel en Colombia conocido como ‘Los Urabeños’, y él hizo una actividad de siete días para la cual invitó a ‘El gran combo’, Silvestre Dangond, Ñejo y Dálmata (...) Para el último día decidió llevar a Jowell y Randy, y también a Arcangel, pero cuando nosotros estamos tocando empiezan a llegar helicópteros y botes al sitio ¡Un revoleo terrible! Tiraron a todo el mundo a piso, eso está en YouTube y se ve a Arcangel tirado en el piso de la tarima”, aseveró el reguetonero sobre esta fiesta, por la que le pagaron 100.000 dólares.

Tras notar que se trataba de famosos artistas que solo hacían presencial en el lugar como parte de sus actividades profesionales, la policía dejó en libertad a los cantantes que allí encontró. Sin embargo, su calvario empezó al día siguiente, cuando eran portada de los principales periódicos de América Latina.

“No tuvimos problemas legales por eso, pero cuando llegamos a Puerto Rico estábamos en primera portada, todo el mundo hablando de nosotros y aunque legalmente no podían hacer nada, sí nos pusieron el ojo y, en menos de una semana, tenía a esos panas (Ministerio de Hacienda) tocándome en la puerta (...) La cuestión es que en aquel momento estábamos a lo loco, no estábamos organizados ni nada y me estaban pidiendo los libros desde el 2008, pero yo no los tenía, no tuve ni para justificar uno de los videos que hice en esa época”, agregó.

Por último, Jowell reiteró que todavía continúa pagando una gran deuda y, aunque “fue un golpe bastante fuerte”, advirtió también que eso no logró detener una carrera que posteriormente continuó cosechando éxitos.

No obstante, se lamenta por no haber construido su carrera con toda la normativa desde el principio, pues admite que fueron miles de millones los que perdió su cuenta.

Jowell Sobre Su Concierto Con El Narco Colombiano Fritanga

Cabe recordar que ‘Fritanga’ fue capturado en el 2012 por la Policía Nacional, tras haber fingido su muerte con un falso Registro Civil de Defunción y de celebrar su boda durante una semana en la isla Múcura, donde gastó más de 1.500 millones de pesos y contó con una lista de 220 invitados.

Un año más tarde (2013), el criminal cuyo sobrino es un reconocido reguetonero colombiano, fue extraditado a los Estados Unidos al ser acusado de cargos como narcotráfico y lavado de activos. Mientras que en 2019 fue deportado nuevamente a Colombia y puesto a disposición de la DIJIN, para responder por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Foto: Colprensa/Archivo