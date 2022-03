Llegan al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el Teatro de Juguete y Per Poc con dos espectáculos

Como parte de las actividades para la reactivación del sector cultural, durante marzo el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será el anfitrión de dos espectáculos que hacen parte de la Temporada de Familia.

En esta ocasión se presentarán ZoRRo y una versión de El gato con botas.

ZoRRo es una historia creada por la agrupación artística colombiana Teatro de Juguete que presenta el descubrimiento de la identidad de un pequeño zorro que fue criado en la ciudad, lejos de otros animales de su especie, a través de composiciones sonoras, animación de objetos y títeres.

El gato con botas es un montaje conjunto entre la compañía de marionetas Per Poc, de España, y el Ensamble Barroco de Bogotá, donde la ambientación y la música llevarán al público a la Francia de finales del siglo XVII.

ZoRRo

(Domingo 6 de marzo a las 11 a.m.)

Esta historia está protagonizada por un zorro que desde muy pequeño vive con una familia humana y, por esa razón, él mismo se cree humano, hasta que un día se pierde en un bosque y encuentra un animal extraño y que nunca había visto pero que se parece a él .

Es así que Milena Forero y Carlos Velásquez, directores de Teatro de Juguete y creadores de la obra, abordan preguntas sobre la identidad personal, esa que hace único a cada individuo y la identidad cultural, que permite al individuo identificarse como miembro de un grupo a través de la diferencia con los otros.

En la obra la compañía pone en práctica su visión creativa e involucra al público y articula diferentes elementos de la puesta en escena, como la dramaturgia, la partitura actoral, la iluminación, la dirección de arte, la composición sonora y la animación de objetos y marionetas.

Esta obra de marionetas y animación fue creada en coproducción con el Instituto Distrital de las Artes, IDARTES.

Las entradas están desde los 18.000 pesos.

El gato con botas

(Sábado 19 a las 5:00 p.m y domingo 20 de marzo a las 11:00 a.m)

La compañía de marionetas Per Poc, de España, y el Ensamble Barroco de Bogotá presentarán este espectáculo con figuras de papel de gran formato y música barroca, en el que el público descubrirá la historia de Charles Perrault, autor del cuento, y la riqueza musical de la época de Luis XIV.

Con música de François Couperin y Jean-Baptiste Lully, la obra recrea el ambiente de un salón literario de Versailles donde la obra de Perrault, escrita en 1695, se representará de manera visual y poética.

La compañía de marionetas Per Poc fue fundada por Santi Arnal y Anna Fernández para dar a conocer el universo del títere, sus posibilidades plásticas y dramatúrgicas. En esta búsqueda han surgido colaboraciones diversas con las artes plásticas, el cine, la música o el mundo audiovisual.

Per Poc ha producido importantes obras como El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla (2022), El gato con botas con música barroca francesa (2021); Petrushka de Igor Stravinsky (2016) y La Historia del soldado también de Stravinsky (2011).

También ha colaborado con más de cuarenta orquestas sinfónicas, entre las que destacan l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lille, la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, la ORF Radio-Symphonieorchester Wien, la Wiener Kammerphilharmonie, la Orchestra della Toscana, la Taipei Symphony Orchestra, la Kaohsiung Symphony Orchestra y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otras.

En el cine, Per Poc ha trabajado con el director Terry Gilliam en la película The man who killed Don Quijote y en 2012 colaboró con la directora de cine-documental italiano Maite Carpio en una película Jesús de Nazaret, el hombre.

Este espectáculo hace parte de la programación de España, país invitado de honor 2022 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Las entradas están desde 20.000 pesos.

SEGUIR LEYENDO: