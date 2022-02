Valla de publicidad política de Angélica Lozano le disgustó al candidato y congresista Gustavo Bolívar

La valla publicitaria de Angélica Lozano molestó al congresista Gustavo Bolívar. Foto: Captura de pantalla

A través de su cuenta de Twitter, el senador y también candidato al Congreso por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, expresó su disgusto ante la promoción política de la senadora Angélica Lozano quien se apalancó en la ocasión en que se refirió a sus colegas con palabras soeces durante una sesión virtual en la que se le quedó abierto el micrófono abierto, en los confinamientos de 2020 por la pandemia .

“Con estos hijueputas no se puede hacer nada, ¡qué mierda!”, dijo en aquella ocasión, frase que reutilizó en su nueva campaña para seguir en el congreso del país con el eslogan “Con estos hijueputas no se puede hacer nada. ¡Conmigo, sí!”.

Sin embargo, a Bolívar le gustó poco esta publicidad política y se dio por aludido en un trino: “Me trató de hijueputa porque denuncié que no estuvo cuando se votó mi propuesta de no pagar los gastos de representación porque estábamos legislando desde la casa. Ahora hace campaña con su frase revictimizándome: no me parece graciosa”.

No obstante, por el momento la senadora del Partido Verde no ha reaccionado a la crítica del senador de la Colombia Humana.

En la revista Semana reseñaron que luego de la controversia que suscitó su ofensiva frase, la congresista la retomó con un carácter positivo y las reprodujo en camisetas para criticar a sus colegas en el Congreso cuando hundían proyectos que ella buscaba consolidar.

Un ejemplo, recordaron en ese medio de comunicación, fue cuando se cayó el de especialidad agraria y rural, donde la senadora vistió una camiseta negra con iconografía de la sede del legislativo y con la misma soez frase que entonces dedicó a Arturo Char y a los ministros de Justicia, Wilson Ruiz, y del Interior, Daniel Palacios.

“¿Por qué todos quieren mi camiseta? Con cariño para los tres que hundieron Especialidad Agraria”, publicó Lozano en aquella ocasión, a través de su cuenta oficial de Twitter.

En ese medio de comunicación informaron que precisamente a través de redes sociales, la también candidata ha movido un video en el que cita frases famosas de políticos colombianos, en los que incluso hay expresidentes del país, como la de Álvaro Uribe que decía ”Siguiente pregunta amigo periodista” o la de Julio Cesar Turbay: “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.

En el video la congresista se pregunta “¿Con qué hijueputas sí se puede hacer algo?” y se sube a un taxi escarabajo Volkswagen, desde el que responde: “Con los que sepan manejar bien, honestamente. Con la berraquera necesaria para desvarar”.

Posteriormente, la candidata recuerda algunos de los señalados desaciertos del gobierno del presidente Iván Duque: “La berraquera continúa, porque la paz arrancó en reversa con este Gobierno que no la implementó. Tenemos que echar a andar el motor de la reconciliación. Continúa porque venimos con refuerzos, con gente nueva dispuesta a subirse al vehículo que logrará el progreso y la justicia social”.

Hay que recordar que entre lo seguidores de Gustavo Petro y la senadora han ocurrido varios desencuentros, como la misma Lozano reveló en una entrevista que concedió en el periódico El Colombiano de Medellín, en especial durante la ocasión en que Gustavo Bolívar perdió la vicepresidencia del Senado.

“El petrismo se ensañó contra mí durante dos años, me pusieron un INRI en la frente porque me dediqué a tejer la Coalición Centro Esperanza. Yo voté por Bolívar, pero ganó el voto en blanco y hubo una nueva elección. Lo que falló es que ellos no postularon un nuevo candidato”, dijo en el diario antioqueño.





