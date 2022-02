‘Yo me llamo’: ‘Andy Montañez’ sorprendió, pero ‘Leonardo Favio’ hizo llorar a los jurados en una nueva gala

Andy Montañez y Leonardo Favio se llevaron todos los aplausos en una nueva gala de premiación en 'Yo me llamo' FOTOS: Capturas de pantalla (caracolTV)

En las presentaciones de este jueves se vio un nivel de exigencia y talento superiores a las otras noches y cada vez se decantan más los favoritos a ganar el título como mejor imitador de Colombia en la edición 2022 de ‘Yo me llamo’.

Justamente, el primero en demostrar que la competencia está en un punto álgido fue el imitador de Andy Montañez, quien siguió las recomendaciones de los jurados y le dio una notable transformación a la caracterización física de su personaje. Al escenario saltó con un estilo muy ochentero, compuesto por un afro y barba más espesa. ‘La china de oriente’ fue la canción que interpretó en el escenario junto con varios músicos, y de entrada vio cómo los jurados mostraron caras de sorpresa.

El primero en elogiarlo fue Yeison Jiménez: “Como siempre lo hemos dicho, tú tienes una capacidad para colocar exactamente donde tiene que ser como Andy Montañez”, dijo el cantante. Sin embargo, hizo una apreciación sobre su puesta en escena, pues indicó que mira mucho al piso, demostrando, según él, “inseguridad”. Escola, por su parte, dijo que no subiera tanto las notas en las próximas audiciones; por lo demás, fue una presentación plausible de acuerdo con el exigente equipo de jueces.

El siguiente, continuando con el alto nivel, fue ‘Leonardo Favio’. Durante los entrenamientos se llevó una de las sorpresas más emotivas de su vida, pues a la escuela llegó su novia, la cual no veía hace mucho tiempo pues se encuentra radicada en Canadá. Ese fue el detonante principal para interpretar con sentimiento, ‘La foto del carnet’, uno de los éxitos más emocionantes del artista original.

Durante su entonación, los tres jurados no ocultaron sus emociones y todos lloraron: el sentir del imitador se transmitió a los famosos, y al final, se levantaron de sus sillas y se reunieron con el imitador en un fuerte abrazo. La primera en comentar la audición de ‘Leonardo Favio’ fue Amparo Grisales.

“Qué magia... tienes tanta luz; tu voz tenía que estar tan sentida, y esos quiebres que caracterizan a Leonardo Favio tenían que ser tan llorados, y me encanta también ese control para que no perdieras ni la letra ni la garganta (...) nos puso a llorar a todos” señaló la diva, entretanto que Yeison confesó que él no podría hacer lo mismo: cantar con el llanto en la garganta. Finalmente, el maestro brindó por el participante y el reencuentro con su “gran amor”.

Las emociones fuertes se calmaron un poco y el escenario pasó de la nostalgia a la rumba gracias a ‘J Balvin’ y ‘Qué pretendes’. El primero en destacar la presentación fue César Escola, quien no dudó en resaltar el trabajo de las bailarinas. En respuesta, el imitador dijo que había soñado cantar al lado de varias de ellas; incluso, Jiménez llegó a decir que su show estuvo a la altura del artista original durante su gira promocional de ‘Oasis’, llevada a cabo en Estados Unidos y Canadá.

A Christian Nodal le descubrieron serios problemas de peso, motivo por el cual fue sometido a intensas rutinas en el gimnasio de la escuela. Ya en tarima, su presentación no convenció mucho, y hasta tuvo un intercambio de palabras con Grisales, quien reprochó la ausencia de la voz aterciopelada que por momentos tiene el cantante original. El imitador replicó diciendo que la carrera del auténtico se dividió entre su pubertad, juventud y adultez.

“Tienes tan buen personaje armado que hemos sido benevolentes, entonces tú te has sentado en él”, dijo la actriz. El concursante argumentó que se debía a una ‘huella vocal’ del original, a lo que Amparo cuestionó: “¿Ah, entonces el oído de nosotros no sirve, pues?”

‘Papi’, fue el éxito que interpretó ‘Jennifer López’ en tarima. A pesar de los comentarios positivos en la última gala, en la escuela de ‘Yo me llamo’ tuvo que aprender de más para mejorar. Todos esos consejos le sirvieron, aunque de poco, pues ella y ‘Christian Nodal’, fueron los sentenciados a la noche de eliminación. A pesar que recibió buenos comentarios, no le alcanzó a la imitadora para llegar al nivel de los compañeros que pasaron primero a cantar.

Por otro lado, los jurados decidieron que en la noche de este jueves sí se llaman Andy Montañez y Leonardo Favio, y ambos -nuevamente- pelearán vocalmente en otra ronda de premiación por 40 millones de pesos

