Colombia decepcionó: temerosa, sin ideas y con una racha de siete partidos sin gol se aleja de Catar 2022

Los más escépticos tuvieron la razón. Colombia no rompió la racha de seis partidos sin anotar gol por las eliminatorias frente a Argentina, contrario a ello, igualó el peor registro, el de Venezuela entre 1997 y 2000. Tampoco se vio el coraje esperado en quienes salieron abucheados apenas cuatro días atrás del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Les faltó sentir la camiseta, la bravura necesaria para irrespetar a la Albiceleste en su casa en busca de tres puntos que la mantuvieran con vida.

Se esperó un combinado tricolor insolente, impetuoso, luchador aun cuando le faltara buen fútbol, y, sin embargo, desde el primer minuto del partido disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, se vio a un onceno inseguro, preocupado porque no le anotaran en lugar de anotar, paradójico en un equipo que no suma de a tres puntos las mismas fechas que no celebra un gol.

“Si no se puede lograr un triunfo, un empate también nos permite seguir sumando”, dijo Reinaldo Rueda en conferencia de prensa previo al compromiso, y, al parecer, planteó un esquema táctico para eso, para conseguir un punto. En el primer tiempo al equipo le falto movilidad, y ¿cómo no?, si estuvo más preocupado por no perder el balón y quedar mal parado que por generar juego. Malo es comparar, pero a Carlos Queiroz se le cuestionó por su estilo defensivo y el timonel vallecaucano, de quien se esperaba algo distinto, apostó por mismo. Punto negativo para los dos, no les funcionó.

Como pasa cuando una selección se refugia en su propio campo de juego ante un conjunto con jerarquía como el dirigido por Lionel Scaloni, se acaba encajando un gol. “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”, dice un adagio popular que también aplica para el balompié, y en el minuto 29 del compromiso Argentina lo demostró. Tras un centro al área de Marcos Acuña, la estrella del Inter de Milan, Lautaro Martínez, mandó a guardar la esférica al fondo de la red.

Falló Stefan Medina, pues no presionó a Acuña para evitar que centrara al área, erró Dávinson Sánchez, quien no interceptó el balón, y Camilo Vargas: pese a estirarse no logró evitar la caída de su arco. Por supuesto, parte de la culpa es del ‘10′, James Rodríguez, pues lleva más de un año en que no encuentra su mejor forma y no ayudó en marca.

Mateus Uribe no aportó ni en ataque ni en defensa, ¿por qué se esperó tanto para sustituirlo por Víctor Cantillo?, Johan Mojica no deslumbró como en el Elche, lució lento, incapaz de asociarse con Lucho Díaz, la cuota de diferencia, junto con el guardameta recién coronado campeón con el Atlas. Juan Guillermo Cuadrado sumó otro partido sin afinar, estuvo lejos de ser el referente que destaca en el Juventus. Quienes ingresaron, Luis Javier Suárez, Diego Valoyes, Radamel Falco García y Gustavo Cuéllar poco o nada aportaron.

Sí, Colombia generó opciones, la más clara al final el primer tiempo. Ansioso frente al pórtico rival, Miguel Ángel Borja optó por quemar al Dibu Martínez cuando lo mejor hubiese sido picar el balón, y, en el rebote, por medio de un lujo, Lucho casi celebra un tanto, pero un defensor le sacó la pelota de la línea. Nada qué hacer.

Matemáticamente, los cafeteros aún pueden avanzar a Catar, pero su juego temeroso más que ilusión despierta decepción.

