“El carro debió haber parado porque yo no tenía ni siquiera velocidad”: conductor de tractomula accidentada en La Línea

Foto: Twitter - Reporteros de La Línea

Diego Fernando Montenegro, de 57 años, entregó su versión de los hechos acaecidos en el trágico accidente de La Línea- túnel de Los Venados, que dejó como resultado ocho personas muertas y más de 30 heridos.

El conductor destacó que hizo hasta lo imposible para evitar la colisión pero una falla mecánica en su vehículo impidió que este frenara. Reconoció, además, que la magnitud del accidente le hizo cuestionarse por su vida: “No sé ni por qué estoy aquí todavía”, afirmó en un relato exclusivo para Blu Radio.

Cuando pasé el peaje, pisé el carro en cuarta con el bajo y vi que la aguja del aire empezó a bajar, así decidí orillarme, activé los frenos y el carro no quiso frenar de ahí para abajo. Luego vi que el aire seguía bajando, y traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco pude porque el muro era muy alto (…) Lo seguí recostando al lado izquierdo por uno de los túneles hasta que encontré todos esos carros delante de mí

La lucha del conductor Montenegro por evitar una tragedia aún mayor lo llevó a plantearse perder la vida si con ello salvaba las de los demás, lo cual infortunadamente no fue así: “Estuve consciente todo el tiempo bregando para ver qué hacía para que el carro se detuviera(…) En ese momento solo pensaba en salir de la vía, así perdiera la vida (…) Esto es muy duro, no sé ni por qué estoy aquí todavía si el carro quedó ovalado y pegado al asiento”, relató.

El choque aprisionó a Montero, lo cual impidió a éste prestar alguna ayuda en la zona del siniestro.

Cuando se despeja un poco veo gente gritando y yo queriendo salir para socorrer gente, pero no pude salir. Le pedí mucho a mi Dios que me ayudara a detener el carro y no pensé que fuera haber toda esa ‘carramenta’ (…) Mi idea no era golpear a nadie, el carro debió haber parado porque yo no tenía ni siquiera velocidad

Después de que fuera auxiliado, Montenegro fue remitido a un centro asistencial en donde se le diagnosticaron lesiones en las costillas, el hombro derecho, la cadera y una pierna.

Motociclista en los hechos se salvó de milagro

Foto: Colprensa

Otro de los relatos registrados en la zona de catástrofe pertenece a Mario Hugo Buitrago Gallego, quien se movilizaba en una motocicleta y que, al igual que Montenegro, no comprende cómo sobrevivió a la tragedia.

“Estábamos entrando al túnel cuando la mula se quedó sin frenos, póngale un kilómetro antes, se llevó todo lo que estaba por delante, yo venía en mi moto, no sé cómo me salvé, me alcanzó a rozar, no sé como quedé en la mitad de todo, solo tengo una fractura en la mano y en el pie”, declaró Buitrago a Caracol Radio.

El efecto postraumático continúa para el motociclista, quien confesó que estuvo a punto de perder la vida al encontrarse entre los escombros del accidente: “Quedé debajo de todo, pensé que se iban a explotar los vehículos”.

Buitrago, en recuperación en Ibagué, denunció además que algunas de las personas que llegaron al sitio se robaron las pertenencias de los heridos: “Se me perdió uno de los bolsos y una plata que tenía porque muchos llegaron a ver que se podían llevar”.

Distintas informaciones resaltaron que la tractomula conducida por Diego Fernando Montenegro recibió su mantenimiento en la semana de Navidad y contaba con su documentación al día.

SEGUIR LEYENDO: