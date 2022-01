Planeación implementará decreto que faculta modificaciones a la planta de personal

Logo del DNP, entidad que modificará su planta de personal

Se avecinan cambios estructurales en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) al entrar en vigor el decreto 1894 firmado el 30 de diciembre de 2021, que tiene como propósito modificar la planta de personal de la entidades, que suprime unos cargos crea otros.

De acuerdo con el decreto, la planta de personal permanente pasará de 387 empleados a 504, con el fin de que más trabajadores cuenten con todas las prestaciones de ley y se logre reducir el número de contratistas que actualmente laboran en la entidad.

Entre los cambios más notorios, se pasará de dos subdirectores a cuatro, teniendo en cuenta que se crean dos nuevas direcciones.

Además se establece que en la modificación de la planta de personal, el 10% de los nuevos empleos no exigirán experiencia para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años.

Otro factor relevante del decreto 1894 tiene que ver con los empleos provisionales, los cuales “deberán hacerse de conformidad con las disponibilidades presupuestales y hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones”.

Para esto, el documento entrega un claro lineamiento a través del cual “la directora general del DNP distribuirá los cargos de la planta global mediante acto administrativo, teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio y los planes y programas de la Entidad”.

Por lo anterior, señala que “El DNP deberá adoptar las medidas para la implementación del presente Decreto y efectuará las incorporaciones a que haya lugar previo el agotamiento de lo establecido en la Ley 1960 de 2019″.

Según el decreto, la modificación de la planta de personal no implicará costos. “El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) emitió concepto favorable a la modificación de la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación; toda vez que se estructuró a costo cero, cumple con lo dispuesto en la Directiva Presidencial, se encuentra enmarcada en las políticas del Gobierno Nacional y responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”, explicó esa entidad en comunicado entregado a la opinión pública.

Finalmente, se estableció que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, con el propósito de modificar la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación, otorgó la correspondiente viabilidad presupuestal.

Reacciones

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. / DNP

El actual director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, y quien estuvo al frente del Departamento Nacional de Planeación (DPN) en dos periodos consecutivos, manifestó reservas con respecto a la conveniencia de crear nuevos puestos de trabajo en la entidad.

Mejía tramitó la siguiente inquietud a través de su Twitter con posterioridad a la firma del decreto 1894 de 2021: “con la reforma del pasado 30 de diciembre, el DNP pasará de tener dos a cuatro subdirectores generales, equivalentes en jerarquía y salario a cuatro viceministros, más que cualquier otro ministerio del país. Me pregunto si es algo estrictamente necesario y, además, oportuno”.

En ese sentido, el exdirector del DNP indicó que, aunque no conoce en detalle el estudio que justifica la creación de estos cargos y el aumento, en general, del número de empleados en la entidad, insistió en que debe justificarse el valor agregado que significa el incremento de cargos.

“Yo conozco de fondo el funcionamiento del DNP, fui director por cuatro años en dos gobiernos. Así que sé cómo funciona. Me pregunto si existe algún valor agregado con estos nuevos cargos. Tengo mis dudas. No conozco el estudio que justifica esta reforma, pero me gustaría conocerlo”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO: