“Que hay inseguridad, eso es irrefutable, pero no están diciendo que no viajen a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta”: William Dau

Cartagena de Indias (Crédito: Prensa ProColombia)

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió este martes una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que tienen planeado viajar a la región Caribe en Colombia, debido a la inseguridad que se presenta en esta zona al norte del país.

A través de un comunicado, la embajada hizo una serie de recomendaciones a los ciudadanos estadounidenses con el propósito de que tomen precauciones especiales durante la temporada navideña en su visita a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y sectores aledaños como la isla de Barú, debido a los problemas de seguridad que se registran actualmente.

“Mantener un perfil bajo, tenga cuidado de tu entorno, tenga cuidado al caminar o conducir en áreas con menos presencia policial. Mantenga las puertas del automóvil cerradas con llave y las ventanas subidas. No muestre signos de riqueza, como usar joyas o relojes costosos. Nunca deje alimentos o bebidas desatendidos en público. Nunca acepte bebidas o comida de extraños. No invite a extraños a su alojamiento o residencia. No resista físicamente ningún intento de robo”, recomendó la embajada.

Ante esto, el alcalde de Cartagena, William Dau, señaló que el comunicado del Gobierno de Estados Unidos no está sugiriendo no viajar a la Ciudad Amurallada, sino recomendándole a los ciudadanos extranjeros permanecer en los sitios en los que hay presencia de la fuerza pública y no exponer sus pertenencias ante la delincuencia común.

En ese sentido indicó que no es la primera vez que la embajada emite una advertencia de viaje a sus ciudadanos, en la que recomienda no ingresar a los antros, y los lugares donde hay violencia y se comenten delitos, sino les sugiere que permanezcan en los lugares donde se brinda toda la seguridad.

“Es conocido por todo el mundo que en el planeta entero está disparada la inseguridad, así como en Colombia está disparada la inseguridad y Cartagena, Santa Marta y Barranquilla no son la excepción. ¿Qué dicen los ‘gringos?, que hay inseguridad, eso es irrefutable, pero no están diciendo que no viajen a estas ciudades”, señaló el mandatario de Cartagena.

Asimismo, destacó que durante esta fechas de final de año la Ciudad Amurallada contará con efectivos de la Policía que prestarán vigilancia en la ciudad, especialmente en las zonas turísticas, asegurando que los visitantes no dejarán de viajar a estas ciudades a pesar de estas recordaciones.

No es la primera vez que Estados Unidos alerta y cuestiona a sus ciudadanos sobre venir al país, días atrás, tras los ataques con artefactos explosivos en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta que dejaron el saldo de dos uniformados y un civil fallecidos, el departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció al respecto y recomendó a sus ciudadanos no ir a Norte de Santander.

En primera medida, desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazaron los hechos y enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas fatales, además de reafirmar su solidaridad con el Estado colombiano.

