La actriz Stephania Duque revela que la pandemia no la afectó en términos laborales

Stephania Duque es una actriz y modelo colombiana recordada por su participación en el seriado ‘Sin senos si hay paraíso’ y sus diferentes secuelas, como ‘El final del paraíso’ donde interpretó a la hija rebelde de ‘Catalina Santana’. Otras de las producciones en las que ha participado han sido ‘Enfermeras’, ‘Tu voz estéreo’ y su más reciente aparición en la pantalla chica es en ‘La nieta elegida’, novela del Canal RCN.

En entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, Duque habló sobre lo que significó para ella la pandemia y que a diferencia de otros de sus colegas, se le abrieron oportunidades laborales durante esta época y espera poder abrirse camino en el exterior con nuevos proyectos.

“A mí no me ha pasado, pero te digo que si he sabido de muchos colegas que a hoy no han podido trabajar con fluidez y yo pues he tenido la fortuna de contar y tener trabajo siempre. Incluso durante la pandemia estuve trabajando y si ha sido un regalo muy bonito de Dios y de la vida”, mencionó en un primer momento durante su entrevista para ‘Lo Sé Todo’.

Para Stephania, hacer planes a futuro no es una de sus prioridades, sin embargo, espera salir de Colombia el próximo año, por lo que tiene pensado estudiar en el exterior para profundizar sus conocimientos en actuación y perfeccionar el inglés como segunda lengua.

“Ahora viajo a México buscando nuevas oportunidades en ese país, para consolidar los papeles que ya saqué, para trabajar y en eso estoy, en tratar de evolucionar en esta hermosa vida”, señaló para el programa de entretenimiento de Canal 1.

Y agregó: “Me encantaría hacer nuevos proyectos fuera de Colombia, yo soy muy agradecida con todas las oportunidades que he tenido en mi país y jamás lo dejaría de lado”.

Con respecto a su relación amorosa, mencionó que se encuentra muy enamorada de su novio, el actor Robi Pachón, con quien ya completa nueve años de noviazgo. Lo describe como una persona que la ha ayudado a crecer como persona así como profesional, por lo que se siente muy tranquila a su lado.

“Ese es el lugar en el que quiero estar porque me siento amada, tranquila y además me encanta”, concluyó la joven actriz.

El gran parecido con su pareja

A través de las redes sociales han sido varios los seguidores que mencionan el gran parecido que existe entre la actriz Stephania Duque y su novio, el también actor Robi Pachón, luego de haber protagonizado una ronda de ‘preguntas y respuestas’, la popular dinámica de redes sociales en la que los famosos responden a los interrogantes de algunos curiosos.

Allí las personas se dieron cuenta que la propia Stephania fue la que conquistó a Robi y frente a su larga relación preguntaron si pensaban terminar, a lo que el productor expresó que van a terminar la novena temporada, pues ya van para diez años de relación.

Algo que causó curiosidad entre los fanáticos de los artistas, fue el gran parecido que existe entre los actores, llegando incluso a asegurar que parecen hermanos.

