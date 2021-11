J Balvin responde con contundencia a un seguidor que cuestionó mensaje para La Bichota

ARCHIVO - El cantante J Balvin durante su concierto en el festival Coca-Cola Flow en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 2019. Tras recibir múltiples críticas Balvin dijo que fue su decisión bajar de YouTube el video de la canción "Perra" con Tokischa. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

La más reciente publicación en la cuenta de Instagram del intérprete de ‘Qué más pues?’ es una fotografía del antioqueño acompañado de Karol G junto a un mensaje en el que destaca lo orgulloso que se siente de que la artista lleve su carrera por buen camino y los logros que ha conseguido, por cuenta del inicio de su más reciente gira ‘Bichota Tour’, que tuvo su primera presentación en Denver.

Tomada de Instagram @jbalvin

“Orgulloso de ti @karolg el sacrificio siempre tiene su RECOMPENSA HERMANA MÍA!!!! Love u!!!! Colombia Gang - Latino Gang”, escribió J Balvin junto a la imagen en la que se ve abrazado con La Bichota.

Sin embargo, diferentes portales de entretenimiento han divulgado una respuesta del paisa a un seguidor que cuestionó “¿Y cuál fue el sacrificio?”, a lo que Balvin le respondió:

“Trabajar un millón de veces más que tú, por eso NO INSPIRAS AL MUNDO y no andar como tú que no tienes vida sino para criticar. BUEN DÍA Y A TRABAJAR, si es que trabajas”, respondió el artista.

La respuesta del antioqueño fue divulgada por ‘Rastreando Famosos’, portal de entretenimiento que se encarga de replicar el contenido que comparten las celebridades a través de sus redes sociales, generando cientos de comentarios en poco tiempo de haber sido compartida y superando los 1.300 ‘me gusta’. Entre las reacciones de los seguidores de los artistas destacan:

“Eche solo fue una respuesta con curiosidad y el Balvin con su repelencia”, “Ah pero con René se quedó callado”, “Sabe que sale peinado y listo para llorar en la almohada”, “Ya ni saludar se le puede porque sale a llorar”, “Cero contundente, cero inteligente, la persona solo hizo una pregunta y su respuesta fue grosera”, “Excelente respuesta, gente metida y sapa”, “Demasiado grosero el comentario e innecesario”, entre otros.

Mire aquí la respuesta de J Balvin a un seguidor :

Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Jhonny Rivera recordó que el paisa no le cobró una presentación

A través de sus redes sociales, el cantante de música popular recordó cuando el 28 de octubre de 2019 J Balvin se presentó en el cumpleaños número 15 de su hijo Andy Rivera y el antioqueño no le cobró su presentación, porque apenas estaba comenzando su carrera musical. Cabe mencionar que, la canción que interpretó en aquel momento fue ‘No me vuelvo a enamorar’, que grabó junto a Jutha y Small.

Más allá de publicar algunas imágenes de la celebración, Rivera quiso titularlas con un par de frases nostálgicas: “Hace 12 años J Balvin le cantó a mi hijo Andy Rivera en su cumpleaños #15. Qué lindo detalle, no nos cobró, lo hizo de mera amistad”.

Mensaje de motivación de Karol G

Cabe resaltar que, la intérprete de ‘200 copas’ no solamente utiliza sus redes sociales para promover los espectáculos y sus movimientos en la industria musical, también se ha caracterizado por enviar emotivos mensajes a sus seguidores en los que les recuerda que la esperanza es lo último que debe perderse.

El pasado 28 de octubre, la paisa publicó uno de esos mensajes que citaba:

“Pronto llegará el día en que verás que todo valió la pena: cada noche sin dormir, cada lágrima, cada pérdida, cada sacrificio, cada frustración. Verás que eres supremamente bendecido y que todo eso que pasó te estaba preparando y haciendo más fuerte”, escribió la cantante.

De igual forma, la paisa recalcó la importancia de trabajar por los sueños sin importar que tan duro sea, y aunque muchas veces parezca imposible, al final se verán las recompensas.

“Nada llega sin haber peleado antes y, mientras tu corazón está roto, Diosito está haciendo en ti su mejor trabajo. Nunca dejes de creer”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: