El DT del Rayo Vallecano revela las tácticas de Falcao García para mantener su olfato goleador

El delantero colombiano del Rayo Vallecano Radamel Falcao en una foto de archivo. EFE/ JJ Guillén

Que Radamel Falcao García esté deslumbrando esta temporada con el Rayo Vallecano no es gratuito. El Tigre complementa su calidad para definir, que a sus 35 años de edad está más que vigente, con disciplina, tanta que incluso su actual DT, Andoni Iraola, está sorprendido.

Este 4 de noviembre, en el programa radial El Larguero el entrenador reveló que si bien el delantero colombiano es uno de los futbolistas con más seguidores en el mundo, se integró al conjunto de la clase obrera de Madrid como uno más. Si hay algo que le destaque, que nada tiene que ver con el ego que puede tener una estrella, es su afán por mejorar.

“Falcao nos ha facilitado mucho las cosas. Cuando llega un jugador con esa trayectoria como profesional, a veces no sabes cómo va a encajar. Además, como si fuera poco, él no ha pedido ningún trato diferencial. Eso sí, nos pide videos sobre los porteros y defensas rivales para prepararse mejor”.

Son los videos que le pide al cuerpo técnico los que le permiten explotar al máximo sus capacidades, como el juego aéreo, la ubicación en el área chica y la manera enfrentar a quienes marcan a Falcao, que quedaron evidencia, por ejemplo, en la manera en que enganchó a Gerard Piqué para darle el gol del triunfo a su equipo sobre el Barcelona el pasado 27 de octubre.

Ya en conferencia de prensa, Andoni Iraola se refirió al compromiso del próximo sábado, ante el Real Madrid, y al deseo de imponer condiciones en el mítico Santiago Bernabéu.

“Cuando juegas en un campo de estos, siempre sueñas con poder sacar algo y hacer bien las cosas, que vayan un poco de tu lado. Vamos a hacer lo que podamos y no sabemos si con eso nos va a dar. Tenemos que hacer lo que podamos. Tenemos que acercarnos a esa versión buena del equipo, que creo que es competitiva, para ponerle las cosas difíciles al Real Madrid. Si nos va a dar o no para sacar algo , no lo sabemos”, comentó.

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

Hacer historia en el Bernabéu no será nada fácil, pues la última que vez que el Rayo Vallecano ganó en ese escenario fue en 1996. Además, la Casa Blanca atraviesa un buen momento: en Champions League es el primero del Grupo D, y en la Liga Santander es segundo, aunque con un partido menos, superado solo por la Real Sociedad.

“El hecho de jugar en casa nos da el apoyo de nuestra afición, que no lo vamos a tener, desgraciadamente. Jugar en el Bernabéu, en un campo más grande, con más espacios, más ida y vuelta, te pueden hacer mucho daño las transiciones. Lo tenemos que controlar mejor”, agregó el DT del conjunto de Vallecas.

Iraola también agregó que a quienes deben prestarles más atención son: el francés Karin Benzema y Vinícius Junior, pues han demostrado ser los rivales más desequilibrantes, “pero prácticamente en todas las posiciones tienen jugadores de elite”.

El Rayo Vallecano en este momento es sexto en la liga española, a una sola unidad de la casilla que da un cupo a la Uefa Europa League, ocupada por el Real Betis, por lo que buscará no perder terreno. Sus esperanzas, en cierta medida, estará en la efectividad de Falcao, si el rival permite que la esférica llegue a sus pies.

